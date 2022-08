V državnem zboru o pomoči gospodarstvu zaradi podražitev elektrike in plina

Po predlogu, ki ga državni zbor obravnava po nujnem postopku, bo država gospodarstvu pomagala s subvencioniranjem najmanj 30 odstotkov energetskih stroškov, če so cene energije letos zrasle vsaj za dvakratnik povprečja cen v preteklem letu.

Upravičenci bodo pravne ali fizične osebe, ki so se za opravljanje gospodarske dejavnosti registrirale do 1. decembra lani. Izvzeti bodo subjekti, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko dejavnostjo in ribištvom. Vključena prav tako ne bodo tista podjetja, ki so upravičena do regulirane cene zemeljskega plina oz. električne energije po drugih uredbah.

Predvidene so tri vrste pomoči. Prva je enostavna pomoč v najvišji višini 500.000 evrov in do 30 odstotkov upravičenih stroškov.