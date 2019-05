'V ekonomiji znanja imajo moč tisti, ki imajo znanje za razvoj'

Zgodba združenja se je začela 18. maja 1989 z ustanovnim zborom Društva poslovodnih delavcev Slovenije, ki se ga je udeležilo približno 250 ljudi, je spomnila Mrakova. Kot je povedala, so se menedžerji tedaj zbrali z željo po vzpostavitvi čim bolj strokovnega menedžmenta, razvoju korporativnega upravljanja in napredku.

Menedžment je šel v zadnjih 30 letih po njenih besedah v svetu skozi obdobje velikih sprememb, v Sloveniji "morda še toliko bolj, ker smo šli čez zelo intenzivno tranzicijsko obdobje".

In združenje ob obletnici posebej izpostavlja prav spreminjajočo se vlogo menedžmenta. Kot ocenjuje, temeljno poslanstvo menedžerja sicer ostajajo dobri poslovni rezultati, rast in razvoj podjetja, a mora na drugi strani skrbeti za razvoj človeškega kapitala, zavzetost in opolnomočenost zaposlenih.

Danes je v združenju skoraj 1200 članov srednjega in najvišjega menedžmenta, pa tudi številni podjetniki. Prihodki njihovih podjetij predstavljajo tretjino prihodkov slovenskega gospodarstva.

Po besedah predsednika združenja Aleksandra Zalaznikaje združenje vedno bilo in vedno bo aktivno v dialogu z vlado in drugimi deležniki. Rast gospodarstva je namreč odvisna tudi od državne politike, je dodal.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je združenju zagotovil, da država v njem vidi kredibilnega in strokovnega partnerja. "Imate znanje in izkušnje, da tlakujete pot, po kateri naj hodi slovensko gospodarstvo naprej," je poudaril.

Člani združenja po njegovih besedah vodijo podjetja, ki sodijo v "jagodni izbor" slovenskega gospodarstva. "Ste ključni zobnik motorja, ki poganja naše gospodarstvo," je še dejal.

Dogodka sta se med drugim udeležila tudi ministrica za delo Ksenija Klampfer in ljubljanski župan Zoran Janković.

Na prireditvi so podelili tudi častno priznanje za posebne zasluge pri razvoju menedžerske organizacije in menedžerske stroke v Sloveniji. Prejel ga je dolgoletni predsednik častnega razsodišča združenja Vojko Čok.

Kot so utemeljili v združenju, Čok s svojo profesionalnostjo, preudarnostjo in vestnim delom "diha in živi s stanovsko organizacijo že vsa tri desetletja". "S svojim delom je kot predsednik častnega razsodišča združenja pustil neizbrisen pečat v razvoju menedžerske organizacije in v spodbujanju ravnanja, skladnega z etičnim kodeksom združenja," so navedli.

Čok je poudaril, da "menedžerji svoj ugled vzdržujejo in krepijo ne le z doseženimi poslovnimi rezultati, ampak tudi s svojo etično držo, ki predstavlja pomembno insignijo na njihovi karierni in, ker gre za javne osebnosti, tudi zasebni poti".

"Zgodovina uči, da tudi največji uspehi niso garancija za jutri, temveč le boljše izhodišče, ki ga je mogoče zelo hitro zapraviti," je še poudaril.