V EU dogovor o večji transparentnosti pri kratkoročnem najemu nepremičnin

S predlogom uredbe želijo v Bruslju urediti transparentnost na področju kratkoročnih najemov nepremičnin in pomagati javnim organom pri urejanju pomembnega dela turističnega sektorja. Kratkoročni najemi nepremičnin so zelo priljubljeni med turisti in najemodajalci, zato pa mala nočna mora za številne lokalne skupnosti, saj se zaradi njih soočajo s pomanjkanjem cenovno dostopnih nepremičnin.

Nove določbe uvajajo enotne zahteve za registracijo gostiteljev in nepremičnin za kratkoročni najem, vključno z dodelitvijo unikatne registracijske številke, ki bo prikazana na spletnih mestih nepremičnin. Cilj je izboljšati zbiranje in skupno rabo podatkov gostiteljev in spletnih platform.

Zbrane podatke si bodo med sabo delile javne uprave po vsej EU, kar bo omogočilo vključevanje podatkov v turistične statistike, uprave pa se bodo lahko borile tudi proti nezakonitim ponudbam. Nova pravila bodo po mnenju Bruslja prispevala k bolj trajnostnemu turističnemu ekosistemu, podpirajo pa tudi njegov digitalni prehod.