V EU najvišji javnofinančni primanjkljaj od leta 2002

Kot so pokazali danes objavljeni desezonirani podatki Eurostata, so javnofinančni prihodki v državah evrskega območja v drugem trimesečju dosegli 47,4 odstotka BDP, kar je bilo celo za 0,6 odstotka BDP več kot v prvih treh mesecih leta. Razlaga za to je, da so prihodki (nižji so bili za okoli 132 milijard evrov) upadli manj od BDP.