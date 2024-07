V EU zaradi revščine lani ogroženih več kot 94 milijonov ljudi

Revščina ali socialna izključenost sta lani v EU ogrožala predvsem ženske, otroke, mlade osebe, stare med 18 in 24 let, ljudi z nižjo stopnjo izobrazbe in brezposelne osebe. Skupno je bilo ogroženih 94,6 milijonov ljudi oziroma 21,4 odstotkov prebivalcev EU.

Najvišji delež ogroženih ljudi je bil v Romuniji z 32, Bolgariji s 30 in Španiji s 26,5 odstotka prebivalcev. Nasprotno pa so Finska s 15,8, Slovenija s 13,7 in Češka z 12 odstotki imele najnižji delež ogroženih ljudi v uniji.

Delež ogroženih otrok je medtem v EU lani znašal 20 milijonov oziroma 24,8 odstotka vseh, mlajših od 18 let. Na nacionalni ravni so bili najvišji deleži zabeleženi v Romuniji z 39, Španiji s 34,5 in Bolgariji s 33,9 odstotka. Najnižje deleže pa so imele Nizozemska s 14,3, Finska s 13,8 in Slovenija z 10,7 odstotka.