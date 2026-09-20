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Gospodarstvo

V Evropi prodali tri milijone avtomobilov manj: 'To je deset tovarn'

Berlin, 20. 09. 2026 17.16 pred 15 minutami 3 min branja 5

Avtor:
N.Š.
Porsche

Kriza evropske avtomobilske industrije dobiva nove razsežnosti. Porsche bi lahko poleg že dogovorjenih rezov ukinil še približno 4100 delovnih mest, potem ko je njegov matični koncern Volkswagen znižal napoved poslovanja za letos. Porsche se spopada s slabšimi rezultati in visokimi stroški, pritisk pa občuti širša evropska avtomobilska industrija. Prva dama Dacie Katrin Adt med razlogi izpostavlja vse več evropskih predpisov in konkurenco iz Kitajske. Evropski avtomobilski trg po njenih besedah v primerjavi z obdobjem pred pandemijo pogreša tri milijone prodanih vozil – toliko, kot bi jih izdelalo približno deset avtomobilskih tovarn.

Pri nemškem proizvajalcu športnih avtomobilov Porsche bi lahko sledil nov velik rez delovnih mest. Po informacijah Handelsblatta načrt Volkswagnove skupine za znamke v skupini Sport Luxury, kamor sodi Porsche, predvideva zmanjšanje števila zaposlenih za približno 4100.

Novi rezi naj bi bili dodatni k že dogovorjenim varčevalnim ukrepom. Samo pri splošnih stroških naj bi Porscheju za doseganje zastavljenih ciljev manjkalo približno 700 milijonov evrov.

Volkswagen je v petek znižal napoved za leto 2026. Največji evropski proizvajalec avtomobilov zdaj pričakuje le približno enoodstotno operativno donosnost prodaje, medtem ko je prej pričakoval od štiri do 5,5 odstotka.

Eden glavnih razlogov za poslabšanje napovedi je večmilijardni odpis, povezan s Porschejem.

Ker je Porsche samostojna družba, mu Volkswagen dodatnega zmanjševanja števila zaposlenih sicer ne more neposredno odrediti, ampak lahko ukrepe zgolj predlaga.

Preberi še Volkswagen sprejel boleč načrt: manj zaposlenih in modelov

Skoraj vsako peto delovno mesto

Morebitnih 4100 novih ukinitev delovnih mest bi sledilo že zelo obsežnemu krčenju.

Porsche je julija sprejel odločitev, da bo zaradi zniževanja stroškov dela do leta 2035 ukinil še 5000 delovnih mest. Že v prvem tako imenovanem paktu za prihodnost iz leta 2025 je bilo dogovorjeno zmanjšanje za 3900 zaposlenih pri Porscheju in dodatnih 500 delovnih mest v hčerinskih družbah.

Skupaj bi tako lahko izginil zelo velik del delovnih mest – po navedbah avstrijskega Krone skoraj vsako peto.

Porsche se tako pridružuje vse daljšemu seznamu evropskih avtomobilskih proizvajalcev, ki zaradi slabšega povpraševanja, visokih stroškov elektrifikacije in vse močnejše kitajske konkurence zmanjšujejo stroške.

Dacia: Evropa je izgubila za deset tovarn avtomobilov

Kako globoke so težave evropskega avtomobilskega trga, je v pogovoru za Krone opisala tudi izvršna direktorica Dacie Katrin Adt.

"Evropskemu avtomobilskemu trgu, ko gre za prodajo, v primerjavi z obdobjem pred covidom manjkajo trije milijoni vozil. To ustreza desetim tovarnam oziroma celotnemu nemškemu trgu. To je noro," je dejala.

Dacia sicer ostaja med najuspešnejšimi znamkami pri zasebnih kupcih, vendar tudi sama občuti pritisk.

V Avstriji je denimo leta 2005 prodala vsega 13 avtomobilov, dve desetletji pozneje pa 13.231 in dosegla 4,6-odstotni tržni delež. Toda v prvi polovici letošnjega leta je število novih registracij Dacie v Avstriji upadlo za 13,1 odstotka.

Eden od dejavnikov je vse močnejša konkurenca kitajskih proizvajalcev.

Dacia spring
Dacia spring
FOTO: Shutterstock

'Dobro bi bilo, če bi Evropa poskrbela za pravičnejšo konkurenco'

Adtova zato od Evropske unije pričakuje pogoje za bolj enakovreden boj s kitajskimi tekmeci.

"Dobro bi bilo, če bi Evropa poskrbela za pravičnejšo konkurenco. Kljub temu smo zelo dobro pozicionirani in tako želimo tudi ostati," je dejala.

Med prednostmi Dacie pred kitajskimi tekmeci izpostavlja evropsko poreklo znamke, servisno mrežo, kakovost in dolgoročno razpoložljivost nadomestnih delov. "Kupci so lahko prepričani, da bo Dacia obstajala tudi čez deset let in da bodo tudi takrat dobili nadomestne dele," je dejala.

Dacia se želi tudi v prihodnje izogniti cenovni vojni in velikim popustom, saj želi ohraniti visoko preostalo vrednost svojih avtomobilov.

'V petih letih sto novih pravil, do leta 2030 še sto'

Toda Adtova največjo oviro za ohranjanje cenovno dostopnih avtomobilov vidi v vse večjem številu evropskih predpisov.

"Vozila postajajo vedno dražja, ker je treba izpolnjevati vedno več predpisov. V zadnjih petih letih smo izpolnili sto novih predpisov, do leta 2030 jih moramo še sto," je opozorila.

Kot slikovit primer je navedla gumb, s katerim lahko voznik izključi nekatere opozorilne asistenčne sisteme. V šali ga je poimenovala "čarobni gumb".

Po njenem je kopičenje regulacije eden od razlogov, da je evropska avtomobilska industrija pod vse večjim pritiskom.

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KOMENTARJI5

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
optimist11
20. 09. 2026 17.39
DACIA - Turčija in Maroko izdelata za EU 1,2 MIO avtomobilov. Požrešnost lastnikov nas pelje v propad.
Odgovori
0 0
RealistG
20. 09. 2026 17.34
Sej bo slovenska ekonomija rešila evropo ni za bat haha
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+2
2 0
SDS_je_poden
20. 09. 2026 17.34
Jest bi rekel, da evropske proizvajalce boli konkurenca iz vzhoda. Dokler ste lahko za svoja jajca lupili kupce, ste imeli veselje. Sedaj je pa jok in stok. Če želite obstati, se boste vi prilagodili trgu in ne trg vam.
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+0
1 1
biggie33
20. 09. 2026 17.32
So rekli, da bo Rusija kmalu bankrotirala..
Odgovori
+3
4 1
Slovenska pomlad
20. 09. 2026 17.31
Teh problemov kmalu ne bo več,kajti goriv pač ne bo.
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+1
1 0
bibaleze
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