V Evropi prodali tri milijone avtomobilov manj: 'To je deset tovarn'

Pri nemškem proizvajalcu športnih avtomobilov Porsche bi lahko sledil nov velik rez delovnih mest. Po informacijah Handelsblatta načrt Volkswagnove skupine za znamke v skupini Sport Luxury, kamor sodi Porsche, predvideva zmanjšanje števila zaposlenih za približno 4100. Novi rezi naj bi bili dodatni k že dogovorjenim varčevalnim ukrepom. Samo pri splošnih stroških naj bi Porscheju za doseganje zastavljenih ciljev manjkalo približno 700 milijonov evrov. Volkswagen je v petek znižal napoved za leto 2026. Največji evropski proizvajalec avtomobilov zdaj pričakuje le približno enoodstotno operativno donosnost prodaje, medtem ko je prej pričakoval od štiri do 5,5 odstotka. Eden glavnih razlogov za poslabšanje napovedi je večmilijardni odpis, povezan s Porschejem. Ker je Porsche samostojna družba, mu Volkswagen dodatnega zmanjševanja števila zaposlenih sicer ne more neposredno odrediti, ampak lahko ukrepe zgolj predlaga.

Skoraj vsako peto delovno mesto

Morebitnih 4100 novih ukinitev delovnih mest bi sledilo že zelo obsežnemu krčenju. Porsche je julija sprejel odločitev, da bo zaradi zniževanja stroškov dela do leta 2035 ukinil še 5000 delovnih mest. Že v prvem tako imenovanem paktu za prihodnost iz leta 2025 je bilo dogovorjeno zmanjšanje za 3900 zaposlenih pri Porscheju in dodatnih 500 delovnih mest v hčerinskih družbah. Skupaj bi tako lahko izginil zelo velik del delovnih mest – po navedbah avstrijskega Krone skoraj vsako peto. Porsche se tako pridružuje vse daljšemu seznamu evropskih avtomobilskih proizvajalcev, ki zaradi slabšega povpraševanja, visokih stroškov elektrifikacije in vse močnejše kitajske konkurence zmanjšujejo stroške.

Dacia: Evropa je izgubila za deset tovarn avtomobilov

Kako globoke so težave evropskega avtomobilskega trga, je v pogovoru za Krone opisala tudi izvršna direktorica Dacie Katrin Adt. "Evropskemu avtomobilskemu trgu, ko gre za prodajo, v primerjavi z obdobjem pred covidom manjkajo trije milijoni vozil. To ustreza desetim tovarnam oziroma celotnemu nemškemu trgu. To je noro," je dejala. Dacia sicer ostaja med najuspešnejšimi znamkami pri zasebnih kupcih, vendar tudi sama občuti pritisk. V Avstriji je denimo leta 2005 prodala vsega 13 avtomobilov, dve desetletji pozneje pa 13.231 in dosegla 4,6-odstotni tržni delež. Toda v prvi polovici letošnjega leta je število novih registracij Dacie v Avstriji upadlo za 13,1 odstotka. Eden od dejavnikov je vse močnejša konkurenca kitajskih proizvajalcev.

Dacia spring FOTO: Shutterstock

'Dobro bi bilo, če bi Evropa poskrbela za pravičnejšo konkurenco'

Adtova zato od Evropske unije pričakuje pogoje za bolj enakovreden boj s kitajskimi tekmeci. "Dobro bi bilo, če bi Evropa poskrbela za pravičnejšo konkurenco. Kljub temu smo zelo dobro pozicionirani in tako želimo tudi ostati," je dejala. Med prednostmi Dacie pred kitajskimi tekmeci izpostavlja evropsko poreklo znamke, servisno mrežo, kakovost in dolgoročno razpoložljivost nadomestnih delov. "Kupci so lahko prepričani, da bo Dacia obstajala tudi čez deset let in da bodo tudi takrat dobili nadomestne dele," je dejala. Dacia se želi tudi v prihodnje izogniti cenovni vojni in velikim popustom, saj želi ohraniti visoko preostalo vrednost svojih avtomobilov.

'V petih letih sto novih pravil, do leta 2030 še sto'