V Fraportu bo brez službe ostalo od 3000 do 4000 zaposlenih

Upravljalec letališč Fraport, ki med drugim upravlja tudi Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, namerava zaradi padca dobička in posledic pandemije covida-19 odpustiti med 3000 in 4000 zaposlenih. Število zaposlenih je že zmanjšal Fraport Slovenija, ki je imel v polletju 6,1 milijona evrov izgube iz poslovanja in 58-odsotni padec prihodkov.

Fraport je danes sporočil, da bodo zaradi krize, ki jo je povzročila pandemija covida-19, morali odpustiti med 3000 in 4000 zaposlenih, saj si letalska industrija še nekaj časa ne bo opomogla. Izvršni direktor Stefan Schulteje v poročilu za prvo polletje zapisal, da bo število potnikov tudi v letih 2022 in 2023 še vedno za 15 do 20 odstotkov nižje kot je bilo leta 2019, kar pomeni, da bodo imeli na dolgi rok manj dela. Trenutno ima Fraport sicer okrog 22.000 zaposlenih. icon-expand Fraport Slovenija je julija že zmanjšal število zaposlenih. FOTO: Miro Majcen Družba, ki je v večinski lasti nemške zvezne države Hessen, je trenutno v programu nemške državne pomoči, da bi preprečil množična odpuščanja. V Frankfurtu približno 16.000 zaposlenim plačo subvencionira država v okviru protikoronskega programa, ki so ga zagnali marca. Število njihovih delovnih ur so zmanjšali za 60 odstotkov, operativne stroške pa za 30 odstotkov, predvsem na račun zaprtja terminalov. Kljub temu pa je Fraport v drugem četrtletju zabredel globoko v rdeče številke. Izguba je dosegla 182 milijonov evrov, potem ko so imeli v enakem obdobju lani 127 milijonov evrov dobička. Prihodki so upadli za približno tri četrtine na 250 milijonov evrov, saj je letalski promet skoraj povsem zastal. Fraport Slovenija, ki je v 100-odstotni lasti Fraporta, je v polletju beležil 9,4 milijona evrov prihodkov. Samo v drugem četrtletju so prihodki upadli za 80 odstotkov na 2,5 milijona evrov, izguba iz poslovanja pa je dosegla 3,7 milijona evrov. Že sredi julija so v Fraportu Slovenija začeli vročati odpovedi pogodb o zaposlitvi 82 zaposlenim, ki o bili uvrščeni na na seznam presežnih delavcev. Tudi v upravljalcu ljubljanskega letališča, kjer je zaposlenih okoli 470 ljudi, se namreč zaradi pandemije covida-19 soočajo z velikim upadom potniškega prometa in s tem z zmanjšanim obsegom dela.