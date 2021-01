V Gorenju bo stekla redna proizvodnja televizorjev

V tovarni Hisense Europe Electronic, kjer so proizvodnjo televizorjev začeli postopno zaganjati v začetku meseca, že dela več kot 350 delavcev, do konca januarja naj bi se to število povečalo na 520. Proizvodnja bo potekala v dveh izmenah in v začetku na treh proizvodnih linijah, februarja pa bodo po napovedih zagnali še dodatni dve liniji, ena od teh bo za televizorje velikih dimenzij.