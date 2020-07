Gorenje: ne odpuščali, zaposlovali bodo

Spomladi so v velenjskem proizvajalcu bele tehnike razburjali z napovedjo odpuščanj, kot smo poročali, naj bi jih samo v Sloveniji odpustili tisoč. A kot kaže, odpuščanj ne bo, poročajo Finance. Delovna sila bo manjša samo za tiste, ki gredo v pokoj in tiste, ki gredo na čakanje na pokoj, a to gredo le tisti, ki si to sami želijo.

Dejstvo namreč je, da so se naročila v Gorenju popravila, do oktobra imajo tako za 20 odstotkov več naročil kot v istem času lani, najbolj pa so se naročila povečala v segmentu kuhalnih aparatov, hladilnikov in pomivalnih strojev, je za časnik povedal Chao Liu, odgovoren za proizvodnjo. In čeprav bo Gorenje do 10. avgusta na tradicionalnem kolektivnem dopustu, pa ne bodo počivali v celoti, saj potrebujejo z zagonom proizvodnje okoli sto novih zaposlenih v proizvodnji, ki jim bodo ponudili pogodbe do konca oktobra.

V Gorenju pa se pripravljajo tudi na zagon proizvodnje televizorjev, za kar bo treba izobraziti tudi (nove) zaposlene, potrebujejo jih okoli 350. Ali bodo zaposlili nove delavce ali bodo uporabili zdajšnje zaposlene ni znano, proizvodnja pa naj bi stekla januarja.