V Gorenju povečanje naročil, obljubljajo mehke metode zmanjševanja zaposlenosti

Povečana naročila so, kot so v sporočilu za javnost navedli v Gorenju,"dobra novica za podjetje in njegove zaposlene"in so rezultat ukrepov, ki jih je vodstvo sprejelo za okrepitev poslovanja, za prilagajanje razmeram, ki so posledica pandemije bolezni novega koronavirusa, ter za izboljšanje poslovnih rezultatov. "Vsi ti ukrepi so prinesli pozitiven preobrat, saj je bil junij prvi dobičkonosni mesec v tem letu,"so poudarili.

Poslovni rezultat še vedno negativen

Kljub temu poslovni rezultat ob polletju ostaja negativen, prav tako so razmere na trgih še naprej negotove in nestabilne. Ne podjetje ne širše poslovno okolje doslej še nista bila soočena s tako nepredvidljivimi in hitro spremenljivimi okoliščinami, katerih trajanja ni mogoče napovedati, so zapisali in dodali, da mora zato podjetje še naprej izvajati vse ukrepe za krepitev poslovanja ter se tudi v prihodnje hitro odzivati na spremembe v poslovnem okolju.