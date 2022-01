V Heinekenu prva stavka po skoraj treh desetletjih

Do enodnevne stavke je prišlo potem, ko so pogajanja o novi kolektivni pogodbi po večmesečnih pogovorih s pivovarno zastala, so sporočili iz nizozemskega sindikata FNV.

Nacionalna zveza delavcev v industriji hrane in pijače v Grčiji je izrazila solidarnost in podprla stavkajoče delavce preko družbenega omrežja pri njihovih zahtevah za boljšo kolektivno pogodbo.

"Naš cilj ni bil stavkati, vendar družba ni zagotovila ničesar," je povedal predstavnik sindikata Niels Suijker . "Ljudje so v zadnjih dveh letih zaradi pandemije covida-19 delali v nevarnih razmerah. Naše zahteve po plačah so nižje od inflacije, ki je trenutno zelo visoka," je poudaril Suijker.

Stavka medtem ni vplivala na obratovanje barov in restavracij, saj so ti zaprti v skladu z nizozemskimi protikoronskimi omejitvami.

Pred tem se je Heineken nazadnje s stavko soočil aprila 1994, prav tako po neuspešnih pogajanjih o plačah. Delavci so takrat več dni blokirali izhode iz tovarn, kar je povzročilo skrbi, da bo do rojstnega dne kraljice Beatrix v državi zmanjkalo piva. Z blokado so morali prenehati, potem ko je sodišče to zahtevalo s sodno odredbo.