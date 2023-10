V Hitu konec tedna stavke ne bo

Novogoriška enota Sindikata igralniških delavcev Slovenije (SIDS) in vodstvo družbe Hit sta na pogajanjih dosegla dogovor, tako da za petek napovedane stavke ne bo. Podoben dogovor naj bi v sredo dosegli tudi s Sindikatom gostinstva in turizma (GIT) v Hitu, so sporočili iz kabineta predsednika uprave Hita.

Vodstvo družbe Hit bo po sklenitvi dogovora na današnjih pogajanjih preklicalo odpoved dveh kolektivnih pogodb. SIDS pa se je zavezal k takojšnjemu preklicu napovedane stavke. V sredo sledi še srečanje vodstva igralniške družbe s pogajalsko skupino sindikata GIT s ciljem sklenitve stavkovnega dogovora. Tudi GIT je vodstvu že napovedal stavko, ki naj bi potekala istočasno kot stavka igralniških delavcev. GIT se je zanjo odločil samostojno, saj se z nekaterimi stavkovnimi zahtevami SIDS ni strinjal. Njegova edina stavkovna zahteva je preklic odpovedi kolektivnih pogodb. icon-expand Vodstvo družbe Hit bo po sklenitvi dogovora na današnjih pogajanjih preklicalo odpoved dveh kolektivnih pogodb. FOTO: Shutterstock Tretji sindikat v družbi Hit, sindikat Vrba, se je na sobotnih pogovorih odločil za podporo stavkajočim iz obeh preostalih sindikatov, svoje stavke pa ni napovedal. Novogoriška enota SIDS je za 20. oktober napovedala stavko po tem, ko je sindikat julija na upravo Hita naslovil zahteve po spremembi in dopolnitvi dveh kolektivnih pogodb v podjetju, uprava Hita pa ju je nato odpovedala in pozvala sindikate k pogajanjem za nove.