V Hočah uradno odprla vrata Magnina lakirnica

"Tisti, ki smo bolj od daleč spremljali zgodbo, si verjetno nikoli ne bomo mogli predstavljati veselja, ki ga danes doživljata prejšnji predsednik vlade in gospodarski minister. V Sloveniji je včasih težko izpeljati kakšen projekt, ni pa nemogoče,"je dejal Šarec, ki se ne strinja s tistimi, ki trdijo, da slovensko okolje ni preveč naklonjeno investicijam.

V poznejši izjavi za medije je dodal, da upa na to, da bo v prihodnje zakonodaja tovrstne naložbe dovoljevala brez sprejemanja kakšnih posebnih zakonov, kot so ga sprejeli v primeru Magne. Izenačiti je namreč treba vse potencialne vlagatelje, tako domače kot tuje, zlasti pa si premier želi tistih investicij, ki prinašajo višjo dodano vrednost in sledijo sodobnim trendom.

Za gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, ki je bil eden najbolj vpetih v prihod tega pomembnega globalnega delodajalca v Slovenijo, je danes poseben dan, saj so odprli doslej največjo "greenfield" tujo investicijo, ki je strateškega pomena in pomeni začetek novega razvoja avtomobilske industrije v tej regiji.