V hoški Magni odpustili šest delavcev: ven so jih pospremili kar varnostniki

Včeraj je bilo v letos odprti Magnini lakirnici v Hočah očitno precej napeto. Po poročanju časnika Večer naj bi nekaj delavcev kar med delovnim časom obvestili, naj se oglasijo v kadrovski službi, kjer so jim izročili odpovedi, eden pa naj bi jo prejel po pošti. Odpuščene so nato varnostniki takoj pospremili iz podjetja, ker bodo v kratkem 15-dnevnem odpovednem roku na izrednem dopustu. Ker niso bili zaposleni eno leto, jim ne pripada niti odpravnina.

Šest redno zaposlenih delavcev je tako prejelo odpoved iz poslovnih razlogov, v Magni naj bi jim pojasnili, da jim upadajo naročila in da se zaostrujejo pogoji na avtomobilskem trgu. Zato so zagnali projekt Focus, ki predvideva precejšnje krčenje stroškov – kot kaže, tudi pri delovni sili.

V avtomobilski multinacionalki hkrati zatrdili, da so sočasno zaposlili šest novih ljudi

V Magni so časniku potrdili, da so šesterici delovno razmerje odpovedali zaradi tehnoloških, procesnih in organizacijskih razlogov. "Hkrati smo v istem obdobju zaposlili prav tako šest novih sodelavcev, tako da ostaja število zaposlenih v hoški tovarni stabilno in se ne zmanjšuje," so še dodali, več podrobnosti o novih zaposlitvah pa niso pojasnili. Prav tako v podjetju niso povedali, ali varčevalni program Focus predvideva nadaljnja odpuščanja.

Nekatere od odpuščenih so presenetili kriteriji, na podlagi katerih so v Magni izvedli in utemeljili odpustitev. Očitali naj bi jim kršitev delovnih obveznosti, dva naj bi prejela opomin zaradi uporabe mobilnega telefona med delovnim časom, eden zaradi zamujanja. Zgodba za odpuščene, kot še dodaja Večer, še ni končana, saj se bodo o tem posvetovali s sindikatom in odvetniki.