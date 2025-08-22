V hoški Magni ukinili še 30 delovnih mest

V lakirnici avtomobilov Magna v Hočah so začeli postopke za odpuščanje 30 od preostalih 60 delavcev. Polovica odpuščenih naj bi sprejela ponudbo za delo v v Avstriji.

Vodstvo Magne je v začetku tedna zaposlene seznanilo s postopkom razreševanja presežnih delavcev in z razlogi za odpustitev vseh 30 zaposlenih, ki naj bi po informacijah Večera delali na projektu prototipov za nemški BMW. Ta naj bi si organiziral svojo proizvodno enoto prototipov. V hoški Magni je doslej delalo okoli 60 ljudi. Preostalih okoli 30 naj bi še naprej delalo na inženirskih projektih in za skupne službe Magne, vire blizu Magne navaja časnik.

Magna v Hočah

Glavni razlog za odpuščanje zaključek projekta proizvodnje prototipov

Vodstvo Magne, ki ga v Sloveniji predstavljata direktor David Adam in prokurist Klemens Keferboeck, na vprašanja ni odgovorilo, sta pa Adam in Keferboeck v pismu zaposlenim pojasnila, da se od začetka proizvodnje v Hočah soočajo z izzivi brez primere, kot so motnje v dobavnih verigah, posledice pandemije covida-19 in upad povpraševanja na avtomobilskem trgu. Glavni razlog za odpuščanje pa je zaključek projekta proizvodnje prototipov. "Kot največji pogodbeni proizvajalec smo še naprej zavezani svojemu delovanju v Sloveniji in ostajamo optimistični, da se bo trg kmalu stabiliziral in da se bodo zahteve kupcev začele povečevati," sta dodala.

Predsednik Konfederacije sindikatov delavcev Gvido Novak je za časnik potrdil, da je sindikat seznanjen z razmerami v slovenskem obratu Magne in da na nek način razume razloge, ki jih navajajo v obrazložitvi programa presežnih delavcev. Upa, da se bodo razmere na avtomobilskem trgu vendarle spremenile do te mere, da bi lahko Magna v Hočah ponovno zaposlovala, kot je načrtovala. Odpuščenim po zakonodaji pripada odpravnina v višini petine plače za vsako leto dela pri delodajalcu. O oblikovanju kriterijev za presežne delavce naj bi se posvetovali v začetku septembra.

14 zaposlenih naj bi sprejelo ponudbo za delo v Avstriji