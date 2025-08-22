V hoški Magni ukinili še 30 delovnih mest

Vodstvo Magne je v začetku tedna zaposlene seznanilo s postopkom razreševanja presežnih delavcev in z razlogi za odpustitev vseh 30 zaposlenih, ki naj bi po informacijah Večera delali na projektu prototipov za nemški BMW. Ta naj bi si organiziral svojo proizvodno enoto prototipov.
V hoški Magni je doslej delalo okoli 60 ljudi. Preostalih okoli 30 naj bi še naprej delalo na inženirskih projektih in za skupne službe Magne, vire blizu Magne navaja časnik.
Glavni razlog za odpuščanje zaključek projekta proizvodnje prototipov
Vodstvo Magne, ki ga v Sloveniji predstavljata direktor David Adam in prokurist Klemens Keferboeck, na vprašanja ni odgovorilo, sta pa Adam in Keferboeck v pismu zaposlenim pojasnila, da se od začetka proizvodnje v Hočah soočajo z izzivi brez primere, kot so motnje v dobavnih verigah, posledice pandemije covida-19 in upad povpraševanja na avtomobilskem trgu. Glavni razlog za odpuščanje pa je zaključek projekta proizvodnje prototipov.
"Kot največji pogodbeni proizvajalec smo še naprej zavezani svojemu delovanju v Sloveniji in ostajamo optimistični, da se bo trg kmalu stabiliziral in da se bodo zahteve kupcev začele povečevati," sta dodala.
Predsednik Konfederacije sindikatov delavcev Gvido Novak je za časnik potrdil, da je sindikat seznanjen z razmerami v slovenskem obratu Magne in da na nek način razume razloge, ki jih navajajo v obrazložitvi programa presežnih delavcev. Upa, da se bodo razmere na avtomobilskem trgu vendarle spremenile do te mere, da bi lahko Magna v Hočah ponovno zaposlovala, kot je načrtovala.
Odpuščenim po zakonodaji pripada odpravnina v višini petine plače za vsako leto dela pri delodajalcu. O oblikovanju kriterijev za presežne delavce naj bi se posvetovali v začetku septembra.
14 zaposlenih naj bi sprejelo ponudbo za delo v Avstriji
Tako kot pri dosedanjih odpuščanjih v Magni iščejo tudi možnosti za prezaposlitev odpuščenih delavcev v Magnine obrate v Avstriji. Tako naj bi po informacijah Večera 14 zaposlenih sprejelo ponudbo za nadaljevanje dela v Gradcu in Lebringu.
Prvi lobist Magne Europe Dieter Althaus je po navedbah časnika nedavno zaprosil za sestanek s finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem o razvoju proizvodnje v Hočah in carinah. Do četrtka sestanka še ni bilo.
Magna zaradi pomanjkanja naročil odpušča tudi v matični graški tovarni, kjer je v zadnjem letu in pol delo izgubilo okoli 1200 ljudi. Magna Steyr je glede na polletno poročilo v prvih šestih mesecih letos izdelala 33.700 vozil, kar je 18 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Pri tem je v drugem četrtletju leta izdelala oz. sestavila 16.300 vozil, 12 odstotkov manj kot v drugem četrtletju 2024. Prodaja se je v treh mesecih zmanjšala za en odstotek na 1,2 milijarde dolarjev.
