Gospodarstvo

V hoški Magni ukinili še 30 delovnih mest

Hoče, 22. 08. 2025 10.38 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
V lakirnici avtomobilov Magna v Hočah so začeli postopke za odpuščanje 30 od preostalih 60 delavcev. Polovica odpuščenih naj bi sprejela ponudbo za delo v v Avstriji.

Vodstvo Magne je v začetku tedna zaposlene seznanilo s postopkom razreševanja presežnih delavcev in z razlogi za odpustitev vseh 30 zaposlenih, ki naj bi po informacijah Večera delali na projektu prototipov za nemški BMW. Ta naj bi si organiziral svojo proizvodno enoto prototipov.

V hoški Magni je doslej delalo okoli 60 ljudi. Preostalih okoli 30 naj bi še naprej delalo na inženirskih projektih in za skupne službe Magne, vire blizu Magne navaja časnik.

Magna v Hočah
Magna v Hočah FOTO: Bobo

Glavni razlog za odpuščanje zaključek projekta proizvodnje prototipov

Vodstvo Magne, ki ga v Sloveniji predstavljata direktor David Adam in prokurist Klemens Keferboeck, na vprašanja ni odgovorilo, sta pa Adam in Keferboeck v pismu zaposlenim pojasnila, da se od začetka proizvodnje v Hočah soočajo z izzivi brez primere, kot so motnje v dobavnih verigah, posledice pandemije covida-19 in upad povpraševanja na avtomobilskem trgu. Glavni razlog za odpuščanje pa je zaključek projekta proizvodnje prototipov.

"Kot največji pogodbeni proizvajalec smo še naprej zavezani svojemu delovanju v Sloveniji in ostajamo optimistični, da se bo trg kmalu stabiliziral in da se bodo zahteve kupcev začele povečevati," sta dodala.

Preberi še Oživitev Magne in izdelava kitajskih vozil v Sloveniji?

Predsednik Konfederacije sindikatov delavcev Gvido Novak je za časnik potrdil, da je sindikat seznanjen z razmerami v slovenskem obratu Magne in da na nek način razume razloge, ki jih navajajo v obrazložitvi programa presežnih delavcev. Upa, da se bodo razmere na avtomobilskem trgu vendarle spremenile do te mere, da bi lahko Magna v Hočah ponovno zaposlovala, kot je načrtovala.

Odpuščenim po zakonodaji pripada odpravnina v višini petine plače za vsako leto dela pri delodajalcu. O oblikovanju kriterijev za presežne delavce naj bi se posvetovali v začetku septembra.

14 zaposlenih naj bi sprejelo ponudbo za delo v Avstriji

Tako kot pri dosedanjih odpuščanjih v Magni iščejo tudi možnosti za prezaposlitev odpuščenih delavcev v Magnine obrate v Avstriji. Tako naj bi po informacijah Večera 14 zaposlenih sprejelo ponudbo za nadaljevanje dela v Gradcu in Lebringu.

Prvi lobist Magne Europe Dieter Althaus je po navedbah časnika nedavno zaprosil za sestanek s finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem o razvoju proizvodnje v Hočah in carinah. Do četrtka sestanka še ni bilo.

Magna zaradi pomanjkanja naročil odpušča tudi v matični graški tovarni, kjer je v zadnjem letu in pol delo izgubilo okoli 1200 ljudi. Magna Steyr je glede na polletno poročilo v prvih šestih mesecih letos izdelala 33.700 vozil, kar je 18 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Pri tem je v drugem četrtletju leta izdelala oz. sestavila 16.300 vozil, 12 odstotkov manj kot v drugem četrtletju 2024. Prodaja se je v treh mesecih zmanjšala za en odstotek na 1,2 milijarde dolarjev.

KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Banion
22. 08. 2025 11.55
jih bo počvalšk zaposlil na konski farmi ali svojem hotelu v hrvaški?
ODGOVORI
0 0
Potouceni kramoh
22. 08. 2025 11.53
+2
Pa je šla še ena slovenska najboljša plodna zemlja za prazno halo v tujem lastništvu.Najboljši smo.Butalja vas
ODGOVORI
2 0
wsharky
22. 08. 2025 11.40
+4
kje je sedaj Počivalšek
ODGOVORI
4 0
ivo105
22. 08. 2025 11.53
+1
Počivalo počiva po izdaji volivcev in čuva nagrabljeno premoženje!
ODGOVORI
1 0
300 let do specialista
22. 08. 2025 11.39
+1
Verjetno 30 direktorskih😁
ODGOVORI
1 0
medŠihtom
22. 08. 2025 11.32
+0
zgodovinsko, sedanje in prihodno ogledalo slovenstva, na vseh področjih, hahahahahahahahahahahahaa. če ni tujega gospodarja s trdo roko ni s slovenčkom nikol nič blo, in nikoli ne bo. golo dejstvo.
ODGOVORI
3 3
konc
22. 08. 2025 11.28
+3
To je čista prava Slovenska zgodba o uspehu! Še tista delovna mesta, ki pridejo v našo skorumpirano birokratsko luknjo, odletijo raje nazaj čez mejo, ali nadaljujejo pot proti jugu. Dobro se dela, dobro.
ODGOVORI
4 1
medŠihtom
22. 08. 2025 11.33
+4
sam da ni janša, koga briga gospodarstvo, sej volja ljudstva so socialisti in njihove ideje gospodarstva.
ODGOVORI
6 2
but_the_ppl_are_retarded
22. 08. 2025 11.27
+4
Še sreča, da smo pozidali obdelovalno zemljo prve klase.
ODGOVORI
5 1
Bonsa
22. 08. 2025 11.30
+8
Ko se Lidli in Hoferji gradijo pa rodovitna zemlja nobenega ne briga.
ODGOVORI
9 1
300 let do specialista
22. 08. 2025 11.40
-1
Kaj ti bo zemlja, hofer in lidl imata svoje pri/edelovalnice🤣
ODGOVORI
0 1
deratizacija
22. 08. 2025 11.23
+2
In kmetijci ščitijo najboljša kmetijska zemljišča!?
ODGOVORI
2 0
ata_jez
22. 08. 2025 11.16
+3
Pogled na Magno sredi tistih polj je bolj učinkovit od Donata 😖
ODGOVORI
4 1
galeon
22. 08. 2025 11.10
+10
Kje se zdaj skriva tisti pametni vaški župan? Je imel toliko za povedat vsak dan.
ODGOVORI
10 0
ijsales
22. 08. 2025 11.18
+6
je ta isti župan soršak uspel še s posekom ogromnega drevoreda..da je dobil denar za kolesarsko ali nekaj takšnega...
ODGOVORI
6 0
