V igri za glavna dela na drugem tiru ostajajo trije ponudniki

Na decembrsko odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti gradbincev za gradnjo odseka Divača–Črni Kal so bili tako vloženi štirje zahtevki za revizijo. Zahtevke so vložila gradbena podjetja, ki jim sposobnost za nadaljnje sodelovanje na razpisu ni bila priznana, in sicer Ginex International, YDA in Unitek, IC Ictas ter Gorenjska gradbena družba.

Kot so še sporočili iz 2TDK, so nadzorniki soglasno potrdili podaljšanje roka za oddajo finančnih ponudb, in sicer s 1. februarja na 22. februar.