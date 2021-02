V Iskratelu ostro ob Darsovem izboru na razpisu za elektronsko vinjeto

"Udeležba slovenskih podjetij in njihove kompetence so očitno izločitveni dejavnik pri javnih naročilih v Sloveniji. Za Dars pa si upam trditi, da je to že škodljiva dolgoročna poslovna strategija pri večjih projektih," je v izjavi za javnost zapisal glavni direktor kranjskega ponudnika rešitev s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije Željko Puljić .

V Iskratelu bodo po Puljićevih besedah Darsovo odločitev še skrbno preučili, a bodo "glede na to, da je naročnik že sam priznal računsko napako pri izračunu ponderirane cene brez DDV, gotovo sprožili ustrezne zakonsko predvidene postopke". Kot pravi Puljić, pa zaradi "sistematičnega diskriminatornega ravnanja odločevalcev o porabi javnega denarja"v družbi, ki ima od lani novega lastnika, globalno tehnološko podjetje S&T iz avstrijskega Linza, resno razmišljajo tudi o preselitvi sedeža podjetja v tujino.

"Čemu plačevati davke in prispevke v državi, ki diskriminira domače znanje in tako omejuje svoj dolgoročni trajnostni in inovativni razvoj?" se sprašuje prvi mož Iskratela. Ta je prepričan, da je to tudi tema za vlado in pristojne ministre, ki po njegovem mnenju močno zapostavljajo razvoj strateških kompetenc domačih podjetij in posledično celotne države v prihajajoči dobi digitalizacije.

Pri Skytollu zagotavljajo udoben način cestninjenja

Pri izbranem ponudniku SkyTollu odločitev Slovenije pozdravljajo in pojasnjujejo, da je ponujena cena 15,7 milijona evrov končna in vsebuje stroške vzpostavitve sistema ter njegove petletne podpore. "Stroški cestninjenja osebnih vozil so se na Slovaškem zaradi rešitve SkyToll v primerjavi s prejšnjimi papirnimi vinjetami znižali za 60 odstotkov ob hkratnem povečanju donosa za več kot 15 odstotkov v prvem letu od vzpostavitve elektronskega cestninjenja. Nov sistem e-vinjet bo tudi za Slovenijo pomenil gospodarsko učinkovitejši in za voznike uporabniško bistveno udobnejši način cestninjenja v primerjavi z obstoječimi papirnimi vinjetami," je navedel Matej Okáli, generalni direktor in predsednik uprave družbe SkyToll.

Na Darsovem razpisu izbrana ponudba po navedbah Skytolla temelji na izkušnjah pri vzpostavitvi elektronske vinjete na podlagi tehnologije GNSS na Češkem, ki je z njihovo rešitvijo stroške znižala na tretjino in tudi v kriznem 2020 plačilo cestnine povečala za pet odstotkov.

Okali je prepričan, da bo imel Skytoll po dokončnem zaključku razpisa in podpisu pogodbe priložnost, da v Sloveniji "vzpostavi sistem, s katerim bo javnost, ki uporablja slovenske avtoceste, zadovoljna".