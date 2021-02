V Italije visoke globe zaradi neustreznih delovnih pogojev dostavljalcev hrane

Podjetja, ki ponujajo storitve naročila hrane prek spleta in njeno dostavo na dom, kot so Deliveroo, Glovo, Uber in Just Eat, morajo v Italiji plačati globe v skupnem znesku 733 milijonov evrov zaradi neustreznih delovnih pogojev za dostavljalce, je sklenilo državno tožilstvo. Podjetja je pozvalo k neposredni zaposlitvi dostavljalcev.

Delovni pogoji dostavljalcev hrane so neustrezni. FOTO: Dreamstime Tožilstvo je v preiskavi, ki jo je začelo na podlagi prijav dostavljalcev, preučilo delovne pogoje 60.000 dostavljalcev s kolesom. Kot je presodilo, delovni pogoji, po katerih so dostavljalci plačani glede na število dobavljenih naročil, ob tem pa niso deležni drugih ugodnosti, niso dopustni. Podjetja bi morala dostavljalcem ponuditi redno zaposlitev z vsemi ugodnostmi, ki spadajo k njej, ne pa da jih obravnavajo kot samozaposlene. Storitev dostave hrane na dom med pandemijo covida-19 cveti, saj so gostinski obrati v mnogih državah večinoma zaprti, ljudje pa poleg tega v izogib okužbi z novim koronavirusom ostajajo doma.