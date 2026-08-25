V Italiji liter premium dizla prek tri evre: 'To bi moral biti alarm'

Kot so po pisanju Anse pokazale analize potrošniške organizacije Codacons, pripravljene na podlagi podatkov, posredovanih italijanskemu ministrstvu za promet v ponedeljek in danes, so visoke zlasti cene dizla in premium dizla.

Za liter dizla je treba denimo na avtocesti A21 Torino–Piacenza odšteti 2,729 evra, na avtocesti A4 Benetke–Trst in avtocesti A28 Portogruaro–Conegliano 2,699 evra, na brennerski avtocesti 2,659 evra, na avtocesti A15 Parma–La Spezia pa 2,629 evra.

Cene dizla so ponekod močno poskočile tudi zunaj avtocest, denimo na manjših otokih. Na Pantellerii je tako liter dizla trenutno pri 2,799 evra.

Še dražji je t. i. premium dizel. Po podatkih Codaconsa je, kot omenjeno, najdražji na avtocesti med Modeno in prelazom Brenner, zelo visoke cene pa so še na avtocestah A21 Torino–Piacenza (2,929 evra na liter) in A15 Parma–La Spezia (2,879 evra na liter).