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Gospodarstvo

V Italiji liter premium dizla prek tri evre: 'To bi moral biti alarm'

Rim, 25. 08. 2026 13.00 pred 35 minutami 2 min branja 7

Avtor:
STA
Bencinska črpalka

Cene naftnih derivatov so na nekaterih bencinskih servisih na avtocestah v Italiji presegle mejo treh evrov za liter. V sosednji državi so najvišje cene zaznali na avtocesti A22 Brenner–Modena, kjer je treba za liter t. i. premium dizla odšteti 3,159 evra.

Kot so po pisanju Anse pokazale analize potrošniške organizacije Codacons, pripravljene na podlagi podatkov, posredovanih italijanskemu ministrstvu za promet v ponedeljek in danes, so visoke zlasti cene dizla in premium dizla.

Za liter dizla je treba denimo na avtocesti A21 Torino–Piacenza odšteti 2,729 evra, na avtocesti A4 Benetke–Trst in avtocesti A28 Portogruaro–Conegliano 2,699 evra, na brennerski avtocesti 2,659 evra, na avtocesti A15 Parma–La Spezia pa 2,629 evra.

Cene dizla so ponekod močno poskočile tudi zunaj avtocest, denimo na manjših otokih. Na Pantellerii je tako liter dizla trenutno pri 2,799 evra.

Še dražji je t. i. premium dizel. Po podatkih Codaconsa je, kot omenjeno, najdražji na avtocesti med Modeno in prelazom Brenner, zelo visoke cene pa so še na avtocestah A21 Torino–Piacenza (2,929 evra na liter) in A15 Parma–La Spezia (2,879 evra na liter).

Codacons: Zvoneti bi morali alarmi

"Nihče ne trdi, da bodo jutri vsi Italijani za liter goriva plačevali tri evre, vendar bi moralo dejstvo, da je bila ta meja na nekaterih črpalkah že presežena, pomeniti alarm," so ocenili pri Codaconsu.

Kot so opozorili, se lahko ob nadaljevanju rasti cen zgodi, da bo meja treh evrov na liter postala realno merilo. Italijanske oblasti so zato pozvali k strukturnim ukrepom za zaščito voznikov, saj da kratkoročni ukrepi družinam v tem smislu ne pomagajo.

Motorna goriva se ob vojni v Iranu dražijo tudi drugod po Evropi in širše. Tudi Slovenija ni izjema. Z današnjim dnem liter dizla pri nas zunaj avtocest, kjer so cene regulirane, stane rekordnih 1,903 evra. Na avtocesti, kjer regulacije ni, je medtem pri Petrolu cena za liter dizla trenutno postavljena pri 2,091 evra in premium dizla pri 2,444 evra, pri Molu Slovenija pa pri 2,044 evra oz. 2,389 evra.

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KOMENTARJI7

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Badum Badum
25. 08. 2026 13.35
V ZDA je povprečna cena dizelskega goriva 1,23€
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0 0
gmajna
25. 08. 2026 13.34
Smo bili v SFRJ pa naj bi bilo slabo. Smo bili sami in smo imeli lter nafte za 40 tolarjev in kurilno lje za 15 ali 20 Tolarjev . Danes pa po dva evra . Kot bi rekel 480 Tolarjev. Pa kje je bilo slabo naj vsak sam presodi.
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0 0
ta_pametni
25. 08. 2026 13.27
Uživam v mojemu EV ob tegobah naftašev.
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+0
1 1
šavrin
25. 08. 2026 13.24
se pravi pri nas smo zaenkrat veseli če je pod 2 Evra.
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0 0
Franček
25. 08. 2026 13.27
A ni janša obljubljal pocenitev. Spet se je zlagal.
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+2
2 0
CorbaMorba
25. 08. 2026 13.12
Razliko za umetno vzdrževanje cene pod 2€ plača država ergo davkoplačevalec. Ne mislit, da nas ne pufajo dnevno....
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0 0
bronco60
25. 08. 2026 13.10
Ja, nobeden se pa ne vpraša, koliko diesla in bencina dobiš za povprečno plačo.
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+0
1 1
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