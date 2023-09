V Koper priplula milijonta gostja. Nov objekt veter v jadra ladijskega turizma?

Američanka Alice Moore iz Teksasa je milijonta turistka, ki je priplula na potniški terminal koprskega pristanišča. Od leta 2005, ko so začele v Kopru pristajati ladje za križarjenja, se jih je doslej tja privezalo 928. Tam nameravajo v prihodnjih dveh letih zgraditi tudi novo zgradbo za potnike. Kakšen pa naj bo razvoj ladijskega turizma v prihodnje? Pojavljajo se tudi očitki o pretiranem onesnaževanju zaradi ladijskega turizma. Mestne oblasti pravijo, da udeleženci križarjenj zaenkrat ne obremenjujejo mesta in prometa tako močno kot kakšna druga turistična dejavnost, tudi na upravi za pomorstvo zatrjujejo, da je "potniška ladja zelo čista ladja".

Od leta 2005, ko so v Kopru začele pristajati ladje za križarjenja, je v Koper prišlo že milijon turistov. Okroglo številko so zabeležili danes, ko je z ladje družbe Royal Caribbean z imenom Enchantment of the Seas, na kateri je sicer prostora za skoraj 2500 potnikov, na obalo stopila Alice Moore iz Houstona v ameriški zvezni državi Teksas.

icon-expand Milijonto potnico je v Koper pripeljala križarka Enchantment of the seas. FOTO: AP

V Kopru je sicer obisk letos rekorden. Ob koncu leta bodo po pričakovanjih našteli 80 ladij za križarjenja in približno 120.000 potnikov. Predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan je na slovesnosti v Prestorski palači dejala, da se najmlajši od 12 terminalov koprskega pristanišča razvija izjemno uspešno. Zaradi naraščanja prometa pripravljajo naložbo v nov objekt. Poudarila je, da bo "ekološki, zelen, energetsko nevtralen". Razpis za izbor izvajalca že pripravljajo. "Pričakujem, da bo v prvem četrtletju leta 2024 že kaj več znanega," je dejala in napovedala zaključek gradnje do konca leta 2025.

Vrednosti naložbe ni opredelila, tudi po odgovore na vprašanja o razvoju ladijskega turizma je novinarje napotila na druge naslove. "Potniški terminal se gradi z namenom spoštljivega sprejema potnikov in izraza dobrodošlice, ko vstopijo v Slovenijo," je povedala. Luka Koper pa po njenih besedah nima nikakršnih načrtov, da bi postala matično pristanišče za križarjenja.

icon-expand Sprejem za milijonto gostjo FOTO: Jakob Bužan

Prihodkov od potniškega terminala ni razkrila, saj so poslovna skrivnost, ki jo kot javna delniška družba lahko razkrijejo le v uradnih poročilih, tega pa do zdaj niso storili. Koper kot matično pristanišče, kjer bi se križarjenja začela in končala? V Slovenski turistični organizaciji (STO) ocenjujejo, da je ladijski turizem velik multiplikator prihodkov, je dejala predstavnica organizacije Karmen Novarlič. "Nov potniški terminal, za katerega si nadejamo, da ga bomo dočakali ob koncu leta 2025, bo dal turizmu nov veter v jadra," je napovedala. Ko bo Koper postal matično pristanišče za začetek in konec križarjenj, ne bomo imeli več samo enodnevnih gostov, ampak se bodo nekateri zadržali v Sloveniji tudi več časa, je pojasnila. Ocenila je, da je to edina prava pot naprej, a poudarila, da bo treba z lokalno skupnostjo doseči konsenz o uravnoteženem razvoju.

icon-expand Križarka Norwegian Viva v Kopru na začetku tega meseca. FOTO: Bobo

Predstavniki lokalne skupnosti in turizma se strinjajo, da je treba dejavnost razvijati, vendar v skladu z zmogljivostmi okolja. "Mislim, da smo na dobri poti, da je projekt dober in da moramo zato nadaljevati," je o načrtih za prihodnost ladijskega turizma dejal koprski župan Aleš Bržan. Ocenil je, da udeleženci križarjenj ne obremenjujejo mesta in prometa tako močno kot kakšna druga turistična dejavnost. "Seveda, če bi bilo teh ladij petkrat več, bi bilo drugače, ampak zaenkrat je to, kot je nastavljeno, da povprečno pride ladja na dan, dobrodošlo," je utemeljil. Izrazil pa je zadržke glede načrtov, da bi Koper postal matično pristanišče, kjer bi se križarjenja začela in končala.

Bržan je ocenil še, da je potniški terminal primerljiv z letališčem, ki je turistična vstopna točka za celotno Slovenijo. Po njegovem mnenju bi bilo prav, če bi imela lokalna skupnost od tega tudi neposredno finančno korist, na primer v obliki turistične takse. Tako bi tudi lažje upravičili naložbe v infrastrukturo, namenjeno turistom, je pripomnil. Ladijski potniki namreč zdaj takse ne plačujejo, ker ne prenočijo na kopnem. 'Potniška ladja ne onesnažuje čisto nič več kot ostale ladje' V zvezi z očitki o pretiranem onesnaževanju zaradi ladijskega turizma, ki jih je slišati v javnosti, je direktor Uprave RS za pomorstvo Jadran Klinec ob robu slovesnosti dejal, da se z njimi ne strinja, saj so potniške ladje podvržene strogim nadzorstvenim ukrepom.

icon-expand Križarke s seboj vozijo tudi po več tisoč potnikov. FOTO: Bobo