V Kopru ladja za izvajanje inšpekcijskega nadzora ribolovnih dejavnosti

- FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
- FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
- FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
- FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
- FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
- FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
- FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
- FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
- FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
- FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
- FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
- FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
Prisotnost slovenskih inšpektorjev krepi prepoznavnost in ugled slovenskih institucij v evropskem prostoru je ob obisku poudarila kmetijska ministrica Mateja Čalušić in dodala, da si bodo za njihovo prisotnost prizadevali tudi v prihodnje. Izvršna direktorica Evropske agencije za nadzor ribištva (EFCA), Susan Steele, pa je ob tem dejala, da je sodelovanje ključno za učinkovito izvajanje nadzora na morju in za dolgoročno trajnostno prihodnost oceanov in ribištva.
V Sloveniji nadzor nad ribištvom izvaja inšpekcija za ribištvo pri Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Trenutno imajo tri ribiške inšpektorje za morsko ribištvo, tri za morsko in sladkovodno ribištvo, štirje pa so usposobljeni za mednarodne izmenjave. Nadzor v slovenskem morju se izvaja z lastnim službenim plovilom, delo pa je načrtovano na podlagi analiz tveganja.
Slovenski inšpektorji redno sodelujejo v mednarodnih misijah EFCA in izmenjavah z drugimi državami članicami. Kot je ob robu današnjega dogodka v Kopru povedal ribiški inšpektor Robert Smoje, takšno sodelovanje prinaša neprecenljive izkušnje in znanja, saj imajo slovenski inšpektorji priložnost delati v mednarodnih ekipah, kjer se srečujejo z različnimi pristopi, praksami in izzivi.
Konec minulega leta je bilo v slovenskem registru ribiških plovil sicer evidentiranih 136 ribiških plovil, od tega 70 aktivnih. V morskem gospodarskem ribištvu je bilo v letu 2023 aktivnih 61 oseb, skupna proračunska izplačila za sektor ribištva in akvakulture pa so v letu 2024 znašala 2,43 milijona evrov.
EFCA, ki ima sedež v Španiji, skrbi za enotno izvajanje pravil skupne ribiške politike v EU. Njeno delovanje temelji na usklajevanju nacionalnih organov, izmenjavi izkušenj in zagotavljanju enakih pogojev za vse deležnike v ribiškem sektorju. Za izvajanje nadzora na morju imajo v najemu tri ladje, kot je Ocean Sentinel, na vseh pa delujejo mešane ekipe inšpektorjev iz različnih držav članic, med njimi tudi iz Slovenije.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.