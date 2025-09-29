V Kopru ladja za izvajanje inšpekcijskega nadzora ribolovnih dejavnosti

Prisotnost slovenskih inšpektorjev krepi prepoznavnost in ugled slovenskih institucij v evropskem prostoru je ob obisku poudarila kmetijska ministrica Mateja Čalušić in dodala, da si bodo za njihovo prisotnost prizadevali tudi v prihodnje. Izvršna direktorica Evropske agencije za nadzor ribištva (EFCA), Susan Steele, pa je ob tem dejala, da je sodelovanje ključno za učinkovito izvajanje nadzora na morju in za dolgoročno trajnostno prihodnost oceanov in ribištva.

V Sloveniji nadzor nad ribištvom izvaja inšpekcija za ribištvo pri Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Trenutno imajo tri ribiške inšpektorje za morsko ribištvo, tri za morsko in sladkovodno ribištvo, štirje pa so usposobljeni za mednarodne izmenjave. Nadzor v slovenskem morju se izvaja z lastnim službenim plovilom, delo pa je načrtovano na podlagi analiz tveganja.