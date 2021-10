V Kopru zadovoljni s turističnim obiskom

Tako so v letošnjem juniju, juliju in avgustu zabeležili nekaj manj kot 64 tisoč prihodov in skoraj 191 tisoč nočitev, so navedli v Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper.

Kot so dodali, se zavedajo, da so k odličnim rezultatom pripomogli turistični boni. Glede na to, da je bilo razmerje med tujimi in domačimi gosti približno 60:40, pa vse kaže, da je Koper zanimiv tudi za tuje goste. Med slednjimi je bilo največ Nemcev, Madžarov, Čehov, Avstrijcev in Italijanov.

Sicer pa je destinacija Koper nedavno na podlagi prejete ocene v okviru Zelene sheme slovenskega turizma prejela zlati znak Slovenia Green. Kot ugotavljajo v koprskem zavodu za turizem, je to še en dokaz več, da se v Kopru zavedajo trajnostnega upravljanja turizma in pomena skrbi za prihodnje generacije. Poleg tega je zlati znak tudi potrditev, da so na pravi poti, obenem pa to pomeni zeleno zavezo in odgovornost za v prihodnje.