V Lendavi bodo obeležili začetek gradnje največje Lekove naložbe do zdaj

Na slovesnosti na Lekovi lokaciji v tem kraju na severovzhodu države, kjer trenutno poteka proizvodnja antiinfektivov in pakiranje končnih farmacevtskih oblik, bodo sodelovali predsednik vlade Robert Golob, švicarska veleposlanica v Sloveniji Gabriele Schreier, minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, predsednik uprave Sandoza Richard Saynor ter globalni vodja Sandozovih tehničnih dejavnosti Glenn A. Gerecke.

V Leku poudarjajo, da gre za njihovo največjo naložbo do zdaj, največjo trenutno investicijo v slovenskem gospodarstvu in eno največjih naložb v državi. V Leku in Sandozu so jo napovedali marca, v njej pa vidijo tudi izjemno priložnost za severovzhod Slovenije in pomemben prispevek k skladnemu regionalnemu razvoju države.