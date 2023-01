Tuji turisti največkrat prespali v Ljubljani, domače vleklo na morje

Lani je bilo v turističnih nastanitvenih obratih po Sloveniji naštetih 5,87 milijona prihodov turistov, kar je 46,6 odstotka več kot v letu prej. Skupno je bilo njihovih prenočitev nekaj manj kot 15,6 milijona oz. za 4,3 milijona več kot leto prej.

Domači gostje so ustvarili nekaj več kot 5,5 milijona prenočitev oz. 35 odstotkov vseh, tuji pa skoraj 10,1 milijona oz. 65 odstotkov vseh. Pri tujcih so za največji delež prenočitev poskrbeli Nemci, sledili so turisti iz Italije, Avstrije in Nizozemske.

Med tujimi turisti je bila najbolj obiskana prestolnica, domači pa so največkrat prenočili v občini Piran.

V letu 2022 je bilo največ prenočitev v občini Ljubljana, skoraj dva milijona. Sledile so občine Piran, Bled in Kranjska Gora.

Veseli december v znamenju Italijanov

Tudi praznični december je največ tujcev pritegnil v prestolnico, domači pa so se množično zgrnili v Kranjsko Goro. Turistični nastanitveni obrati so skupno poročali o 114.000 domačih prihodih in nekaj več kot 301.000 prenočitvah; to je bilo za približno polovico manj kot v istem mesecu prejšnjega leta, ko so bili v veljavi turistični boni, vendar za sedem odstotkov več kot v 2019.