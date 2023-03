V Magni na seznamu odpuščenih namesto 90 kar 115 delavcev

V skladu z napovedmi so 40 zaposlenim delo sicer ponudili v njihovi graški tovarni, a naj bi jih po njegovih informacijah večina ponudbo zavrnila, saj nekateri tam delajo že več kot dve leti, večinoma v nočni izmeni, in imajo tega dovolj, pri čemer pa naj bi bila jeseni predvidena odpuščanja tudi v Gradcu.

Predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov (KSS) je ob tem povedal, da so jim predstavniki Magne predložili seznam 115 zaposlenih, kar je 25 več od prvotno napovedanih 90 delavcev, razlogov za to pa jim niso pojasnili.

Vodstvo Magne je v začetku marca zaposlene presenetilo z odločitvijo, da bodo zaradi razmer na avtomobilskem trgu in manjšega povpraševanja začeli postopek preoblikovanja proizvodnih procesov.

Magna je za vsakega odpuščenega delavca ponudila zakonsko določeno odpravnino ter razliko do dveh plač, kar bi praktično pomenilo dve plači, sindikat pa ob zakonsko določeni odpravnini zahteva še tri plače, za tiste, ki bi si službo našli še pred tem in bi zato dali odpoved sami, pa pričakujejo še eno dodatno plačo, saj podjetju ne bo treba plačati čakanja na delo.

Ker so zaradi aktualnega dogajanja že pred časom ustavili pogajanja o uskladitvi plač z inflacijo, sindikat zahteva tudi uskladitev plač od 1. januarja letos in poračun plač zaposlenim za januar in februar pri izplačilu marčevskih plač.

V Magni, kjer do konca pogajanj teh ne komentirajo, po njegovih besedah načrtujejo, da bi program presežnih delavcev potrdili do 4. aprila, delavcem pa bi odpovedi razdelili 30 dni potem, ko bi o tem obvestili zavod za zaposlovanje in sindikat.

Za zdaj po informacijah Novaka Magna niti še ni opravila posvetovanja s svetom delavcev in pridobila njihovega mnenja, od katerega je odvisna izpeljava programa preseženih delavcev.

Sindikat vodstvu, ki se ne odziva, postavil rok

Sicer pa iz vodstva podjetja sindikat po predstavljenih zahtevah ni prejel še nobenega odziva, zato so jim postavili rok za izjasnitev do ponedeljka, v nasprotnem primeru so delavcem, ki zaradi čakanja na delo ne morejo stavkati, za torek predlagali protestni shod zaposlenih pred lakirnico. "Velika večina jih je takšen predlog podprla," je dejal Novak.

