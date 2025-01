V Mahleju nadaljujejo s pogajanji, delavci medtem odhajajo sami

Kot je potrdil predsednik konference Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) podjetja Mahle Dejan Sirk, so v družbi iz Šempetra pri Gorici, ki se ukvarja s proizvodnjo delov avtomobilskih motorjev, še vedno v fazi posvetovanja. V tej mora delodajalec predstaviti načrt predvidenih novih procesov in postopkov.

V sindikatu si prizadevajo predvsem, da kar je le mogoče zaščitijo delavce in da procesa reorganizacije in selitve proizvodnje alternatorjev za motorje v Bosno in Hercegovino ne bi bila izvedena istočasno. Kdaj točno naj bi bil seznam presežnih delavcev narejen, predstavnica družbe za stike z javnostmi Alenka Kravos ni povedala, je pa potrdila, da pogajanja še vedno tečejo in da naj bi bil seznam pripravljen v kratkem. Ob tem je potrdila, da v skladu z oktobrsko napovedjo še vedno načrtujejo istočasno selitev in reorganizacijo.

Trenutne številke o tem, koliko zaposlenih bi moralo na koncu oditi iz družbe, tako še ni, saj bosta sindikat in svet delavcev šele po koncu tehničnih sestankov prejela vso ustrezno dokumentacijo, na podlagi katere bosta izdala mnenje o številu presežnih delavcev, nato pa sledijo pogajanja s predstavniki družbe.