V mariborskem podjetju A&E Europe brez stavke

Iz Konfederacije sindikatov Slovenije (KSS) so sporočili, da so po napornih pogajanjih le dosegli dogovor o vseh stavkovnih zahtevah. Ob tem so dodali, da so delavci v podjetju zelo zadovoljni z doseženih dogovorom, saj ta po njihovem pomeni boljšo prihodnost in zadovoljstvo vseh akterjev.

Več podrobnosti glede dogovora ni znanih, v kratki skupni izjavi stavkovnega odbora, sindikata in vodstva podjetja pa je zapisano le, da so se dogovorili, da napovedane stavke danes ne bodo izpeljali, v naslednjih štirih do osmih tednih pa bodo nadaljevali z doslednim usklajevanjem odprtih zadev in iskali rešitve "v najvišjem interesu za delavce in za poslovanje družbe".