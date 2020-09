V mariborskem podjetju Tam Europe napovedali odpuščanja

Podjetje, ki se v mariborski poslovni coni Tezno že nekaj let ukvarja s proizvodnjo letaliških in turističnih avtobusov, njegovi glavni načrti pa so povezani z večletnim razvojem električnega avtobusa, je konec leta 2019 imelo v povprečju 170 zaposlenih, od tega okoli 20 za določen čas. Kot je razvidno iz letnega poročila družbe, so letos načrtovali prodajo 100 letaliških avtobusov, s čimer bi zagotovili stabilnost na mednarodnem trgu. Že v začetku leta so imeli naročila za 70 vozil, ki so bila zaradi pandemije preložena oziroma preklicana.

Ob tem poudarjajo, da je letališki segment s pandemijo na globalni ravni padel za 89 odstotkov, kar je zgodovinsko najhujši padec doslej, večina letališč pa je bila kar tri mesece zaprta. Panoga se medtem pobira, kar se po njihovem kaže v povpraševanju, a še vedno ni jasnih napovedi normalizacije poslovnih in turističnih potovanj, s tem pa tudi ne stabilnosti panoge.

V podjetju, ki ga vodi Ju Džao, so si ves čas prizadevali za ohranitev kolektiva in iskali možnosti za nadaljevanje proizvodnje, a so se zdaj zaradi upada naročil in negotovosti pri kupcih morali odločiti za večja odpuščanja. Vseeno nameravajo v čim večji meri ohraniti jedro kolektiva, ki bo omogočilo ponovni zagon proizvodnje takoj, ko bo to mogoče.

"Podjetje nima dovolj prihodkov, ki bi zagotavljali delo vsem. Koristili smo tudi državne ukrepe, ki pa ne omogočajo ohranitve vseh delovnih mest," pojasnjujejo v družbi, kjer so bili zaposleni doma od 16. marca do konca avgusta. Kljub negotovim razmeram še vedno načrtujejo, da bi do konca leta morda le uspeli zagotoviti nova naročila, a še vedno v precej zmanjšanem obsegu glede na načrte.

Koliko prekinitev pogodb z zaposlenimi načrtujejo v podjetju, je za zdaj neznanka, saj na vprašanja v zvezi s tem v podjetju doslej niso odgovorili. Zaposleni niso sindikalno organizirani, zato informacij o tem nimajo niti v podravskem sindikatu Skei. So pa na mariborski območni službi zavoda za zaposlovanje potrdili, da jih je podjetje v skladu z zakonom o predvidenem odpuščanju obvestilo, vendar po njihovih podatkih število delavcev, ki jim bodo prekinili delovno razmerje, še ni dokončno. Kot je povedal direktor zavoda Bernard Memon, odpuščanj doslej še niso izvedli.