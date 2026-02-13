Odpuščal naj bi tudi Henkel: brez dela okoli 40 ljudi?

Podjetje Ecolab, sicer v ameriški lasti, z aprilom oziroma majem ukinja proizvodnjo industrijskih čistil v Mariboru. Brez dela bosta ostali dve tretjini zaposlenih. Proizvodni obrat na mariborskih Studencih se po naših informacijah tako v celoti zapira, obdržali naj bi le prodajni del na Teznu. Tam bo zaposlitev ohranilo 38 ljudi. Ameriška multinacionalka se je za to potezo, kot so nam odgovorili pisno, odločila zaradi zahtevnih razmer na trgu. Ter še, da v času zapiranja tesno sodelujejo s sindikatom in iščejo načine za omilitev posledic - možnost prezaposlitve na druge lokacije podjetja in pomoč delavcem pri iskanju nove zaposlitve.

Zavod za zaposlovanje o odpuščanjih uradno še ni bil obveščen, a pravijo, da so potrebe po proizvodnih delavcih - vsaj za zdaj - precejšnje. Bernand Memon, direktor mariborskega zavoda za zaposlovanje: "Res pa je, da imam nekaj podatkov s strani Ajpesa - bil sem na eni izmed njihovih konferenc, kjer pa je prišlo do informacij, da se število naročil pri posameznih izvoznikih zmanjšuje." Kot še pravijo na zavodu, lahko na podlagi tega predvidevajo, da se bo začel ohlajati tudi trg dela. Ecolab pa ni edino podjetje, ki bo v Mariboru zmanjšalo obseg proizvodnje. Po naših neuradnih informacijah se je za podobno potezo odločil tudi Henkel. Brez dela naj bi v Mariboru ostalo okoli 40 ljudi, celoten oddelek nabave naj bi namreč selili v Barcelono.