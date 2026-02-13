Naslovnica
Gospodarstvo

Odpuščal naj bi tudi Henkel: brez dela okoli 40 ljudi?

Ljubljana , 13. 02. 2026 18.16 pred 29 minutami 2 min branja 7

Avtor:
Tina Švajger
Delavca v proizvodnji

Pohlepne multinacionalke, kot jim pravi finančni minister, so očitno začele odhajati iz Slovenije. Kemično podjetje Ecolab po treh desetletjih zapira proizvodnjo v Mariboru, en oddelek seli tudi Henkel. Skupaj bo v Mariboru brez dela ostalo skoraj sto ljudi. Kot razlog navajajo čedalje zahtevnejše razmere na trgu in vedno nove ukrepe države. Na pristojnem ministrstvu in vladi bi morali goreti vsi alarmi, pravijo v Štajerski gospodarski zbornici.

Podjetje Ecolab, sicer v ameriški lasti, z aprilom oziroma majem ukinja proizvodnjo industrijskih čistil v Mariboru. Brez dela bosta ostali dve tretjini zaposlenih. Proizvodni obrat na mariborskih Studencih se po naših informacijah tako v celoti zapira, obdržali naj bi le prodajni del na Teznu.

Tam bo zaposlitev ohranilo 38 ljudi. Ameriška multinacionalka se je za to potezo, kot so nam odgovorili pisno, odločila zaradi zahtevnih razmer na trgu. Ter še, da v času zapiranja tesno sodelujejo s sindikatom in iščejo načine za omilitev posledic - možnost prezaposlitve na druge lokacije podjetja in pomoč delavcem pri iskanju nove zaposlitve.

Zavod za zaposlovanje, splošna
Zavod za zaposlovanje, splošna
FOTO: Bobo

Zavod za zaposlovanje o odpuščanjih uradno še ni bil obveščen, a pravijo, da so potrebe po proizvodnih delavcih - vsaj za zdaj - precejšnje.

Bernand Memon, direktor mariborskega zavoda za zaposlovanje: "Res pa je, da imam nekaj podatkov s strani Ajpesa - bil sem na eni izmed njihovih konferenc, kjer pa je prišlo do informacij, da se število naročil pri posameznih izvoznikih zmanjšuje." Kot še pravijo na zavodu, lahko na podlagi tega predvidevajo, da se bo začel ohlajati tudi trg dela.

Ecolab pa ni edino podjetje, ki bo v Mariboru zmanjšalo obseg proizvodnje. Po naših neuradnih informacijah se je za podobno potezo odločil tudi Henkel. Brez dela naj bi v Mariboru ostalo okoli 40 ljudi, celoten oddelek nabave naj bi namreč selili v Barcelono.

Preberi še Ecolab v Mariboru zapira vrata, odpustili bodo 56 ljudi

Da razmere na domačem trgu postajajo prezahtevne, ob tem prikimavajo na Štajerski gospodarski zbornici. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice, pravi, da bo treba financirati tudi vse ostale, kot so javna uprava, upokojenci: In vlečnega konja, ki zdaj to tišči naprej, je zelo nevarna stvar, da ga tako obremenjuješ.

Vlado in finančnega ministra Boštjančiča, ki je multinacionalke obtožil pohlepa, pa celo pozivajo: "Naj si tisti pogledajo malo proizvodnje, po drugi strani pa, kar mene najbolj žalosti, posamezniki se verjetno še nikoli niso ukvarjali s prodajo izdelka."

Kot še pravijo, pa so vse dodatne obremenitve - poleg odhodov večjih družb v tujino - močno prizadele tudi že manjša, družinska podjetja. Samo v zadnjem mesecu jih je v Podravju vrata zaprlo deset.

odpuščanja ecolab henkel

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jedupančpil
13. 02. 2026 20.21
pohlepna je drzava in njen aparat ! kdaj bomo slisal da se bo odpuscal v JU??????
Odgovori
+1
1 0
MatPaat
13. 02. 2026 20.11
Kot sem že napisal vsaj 500x. Še en mandat Goloba pa smo končali na vseh ravneh. Tip zna samo jemat.... Logika mu ne deluje niti 1%,on bi delavcem samo delil delil delil isto kot mesečnik potem pa podjetja zarad visokih dajatev na vse možno in davkov morajo, če hočejo ostati konkurenčna it v bolj prijazno okolje. Na stvari je tako ali greš ali pa propadeš. Tolk škode kot so zdaj tile naredili še ni noben. Pa še nekaj.... Država vam je dvignila plačo a od nje ima ravno ona največ. Tu je težava.
Odgovori
+1
1 0
Mukec
13. 02. 2026 20.06
Itak zdaj je za vse kriva minimalna plača. Najboljše je, da jim delamo za 500€ na mesec!
Odgovori
+0
2 2
tech
13. 02. 2026 20.11
Če ne bo država še kaj naredila na svoji strani in zmanjšala davke, ne bo delaniti za 500€ na mesec.
Odgovori
+1
1 0
MatPaat
13. 02. 2026 20.16
Eni mislite, da imamo vsi s firmami milijone ali pa ne vem kaj. Da dobim šiht za 1500€ z malco in prevozom zaprem s.p. pa grem raje delat. Svojo narediš pa greš domov, ni skrbi, imaš plačan dopust in bolniško poleg pa vsekaš fuš ali dva na leto pa sem absokitno na boljšem.
Odgovori
+1
1 0
Rudar1
13. 02. 2026 20.04
To je Golobizem....gospodarstvo je sovražnik države, lenuhi in državni priskledniki pa višja kasta. Slabo se nam piše
Odgovori
+1
3 2
Brinceljveliki
13. 02. 2026 20.03
Vazno da plesemo
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
