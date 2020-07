V Marjetici Koper rešili tri od štirih stavkovnih zahtev

"Potrebno bo več potrpljenja in razuma, da pridemo do nekega realnega in vzdržnega dogovora. Vodstvo bo proaktivno pristopilo do odprte zahteve ter čimprejšnjega končnega dogovora v obojestransko dobrobit," so zapisali v družbi Marjetica Koper.

Ob tem so se zahvalili svetu delavcev in sindikatu za posredovane predloge morebitnih notranjih finančnih rezerv. "Poslovodstvo bo te predloge preučilo in podalo nanje svoje mnenje septembra," so dodali.

Delavci v koprskem komunalnem podjetju so februarja zagrozili s stavko, saj niso bili uslišani v pričakovanju dviga osnovnih plač, sklenitvi kolektivnega nezgodnega zavarovanja in plačila nadomestila za čas stavke.