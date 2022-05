V Melaminu iščejo rešitve, kako naprej

Kot pravi direktor podjetja Srečko Štefanič, so v podjetju dobavitelje in kupce že obvestili, v kakšnem položaju so se znašli, zdaj pa iščejo rešitve, kako naprej. "Položaj rešujemo tako s partnerji kot s konkurenco. V takih časih si namreč tudi pomagamo," je dejal . Ker gre za visoko tehnologijo, proizvodnje ne bodo mogli preseliti drugam. "Tu ni čarobne paličice," je dodal.

Že v četrtek so željo, da bi jim pomagala tudi država, izrazili obrambnemu ministru Mateju Toninu , danes jo bodo ponovili gospodarskemu ministru Počivalšku. Zavedajo se, da sta oba ministra v odhajanju, vendar upajo, da bosta o njihovih željah in potrebah seznanila naslednjo vlado, je dejal.

Spomnimo

Včeraj je župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič požar označil kot največjo dosedanjo tragedijo v Kočevju. Proizvodnjo v podjetju, ki je bilo po besedah Štefaniča vlečni konj občine, bo zelo težko znova vzpostaviti. Ob eksploziji cistern so v podjetju zgoreli tudi procesni računalniki in del električne napeljave. Poudaril je, da bi bila kratkoročna rešitev za podjetje možna le v sodelovanju s partnerji ter domačo in tujo konkurenco.

Ker podjetje tudi po oceni Prebiliča še kar nekaj časa ne bo delovalo, se na občini sprašujejo, kako bodo pomagali oz. nadomestili izpad prihodkov družinam delavcev, ki so odvisni od delovanja podjetja. "Katastrofa je ogromna. Delavci bodo morali ostati doma, ker preprosto ne morejo priti na delo, nimajo kam priti, podjetje je v tem segmentu popolnoma uničeno. Treba bo počakati kakšen meseca ali dva, da bomo vse očistili, potem pa se bo začela sanacija. Upal bi si trditi, da do konca letošnjega leta zagona podjetja v obsegu, kot smo ga poznali do sedaj, najverjetneje ne bo," je dejal v oddaji 24UR ZVEČER.