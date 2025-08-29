V množični tožbi proti Bookingu več kot 15.000 evropskih hotelov

Svetli način
Bruselj, 29. 08. 2025 11.32 | Posodobljeno pred 18 minutami

STA , D.L.
Množični tožbi proti platformi za rezervacijo nastanitev Booking.com se je pridružilo več kot 15.000 hotelov, je sporočilo združenje evropskih hotelirjev HOTREC. Danes se je sicer iztekel rok za pridružitev tožbi. Tožbo, v kateri sodelujejo tudi slovenski hotelirji, bodo vložili do konca leta.

Booking
Booking FOTO: Shutterstock

Največ hotelov, ki sodelujejo v tožbi, prihaja iz Italije, in sicer okoli 3000. Približno 2000 jih prihaja iz Nemčije. Po številu sodelujočih hotelov sledijo Nizozemska, Grčija in Avstrija, je sporočilo italijansko združenja hotelirjev Federalberghi .

Direktor Turistično gostinske zbornice Slovenije (TGZS) Fedja Pobegajlo je sredi meseca za STA potrdil, da v množični tožbi sodelujejo tudi slovenski hotelirji.

Iz združenja HOTREC so danes sporočili, da bo tožba predvidoma vložena na amsterdamskem okrožnem sodišču do konca leta. Kot je po poročanju dpa navedeno na spletni strani, posvečeni skupinski tožbi, bi hotelirji lahko zahtevali povračilo do 30 odstotkov plačanih provizij, skupaj z obrestmi.

Po mnenju predsednika združenja HOTREC Aleksandrosa Vasilikosa je bil odziv na tožbo "neizmeren". Kot je dejal, je hotelska industrija enotna v zahtevi, da "dominantni vratar spremeni svoje ravnanje na trgu in prevzame odgovornost za svoje neprimerno ravnanje".

V središču spora so paritetne klavzule oz. tako imenovane klavzule o najboljši ceni, s katerimi je platforma od hotelov več let zahtevala, da svojih sob na drugih kanalih – vključno z lastnimi spletnimi stranmi – ne smejo ponujati po nižjih cenah kot na Bookingu.

Booking.com naj bi na ta način spodkopaval nadzor hotelov nad cenami, omejeval konkurenco in odvračal goste od neposrednih rezervacij.

Hotelirji po navedbah HOTREC zahtevajo odškodnino za obdobje od 2004 do 2024.

Pravni postopki se po besedah Pobegajla odvijajo v prid hotelom, saj sledijo sodbi Sodišča EU iz septembra 2024, ki je potrdila, da so paritetne klavzule, ki jih je uporabljal Booking.com, kršile evropsko zakonodajo o konkurenci.

Booking.com medtem tožbi nasprotuje in očitke zavrača.

Booking.com množična tožba hoteli provizije evropski hotelirji
jedupančpil
29. 08. 2025 11.50
kdo jih je pa silil v uporabo bookinga? prodajej se sam pa da te vidmo, klošarija hotelska
Tine990
29. 08. 2025 11.45
+2
Kako mesposobna so nekatera zdruzenja!!! Namesto da bi naredili svojo platformo in zaposlili 2 ki bi jo urejala dajejo miljonske profizije bookingu!!!
