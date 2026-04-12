Gospodarstvo

V Nemčiji našteli največ insolventnih podjetij v 20 letih

Berlin, 12. 04. 2026 08.49 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
STA K.H.
Nemško gospodarstvo

V Nemčiji je bilo v prvem letošnjem četrtletju največ insolventnih podjetij v 20 letih, je ta teden objavil ekonomski inštitut IWH. Med januarjem in marcem je šlo v stečaj 4573 podjetij, več jih je šlo nazadnje leta 2005, in sicer 4771.

Posebej veliko stečajev so v Nemčiji zaznali v mesecu marcu, podatek pa je stroko presenetil. Začetih stečajnih postopkov je bilo denimo od običajnega marca v covidnih letih 2016-2019 več za 71 odstotkov, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Minuli mesec je bilo tako med drugim rekordno število stečajev v gradbeništvu in trgovini na drobno.

Ne glede na to statistiko pa je bilo marca ob delo manj zaposlenih kot februarja ali marca lani, insolventnost je namreč prizadela zlasti manjša podjetja.

IWH pričakuje, da bo raven insolventnih podjetij ostala visoka tudi v drugem četrtletju. Signalov za optimizem namreč ni, je ocenil Steffen Müller z inštituta. "Možno je, da se bodo zelo visoke številke iz marca ponovile," je dejal.

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
aloevera
12. 04. 2026 10.06
A na ajpes pa vam je težko iti pogledat koliko insolvencnih postopkov je odprtih v sloveniji in to dnevno.. vedno se nekoga drugega izpostavlja, da kao mi izpademo boljsi a resnica je da je pri nas se slabse.
Odgovori
0 0
natmat
12. 04. 2026 10.03
Kaj se čudijo upognjenci kavbojom...sami so krivi zaradi lastne neumnosti...
Odgovori
+1
1 0
coviden
12. 04. 2026 09.50
Golob je kriv...#sarkazem
Odgovori
+1
1 0
Perovskia
12. 04. 2026 09.34
Se dobro da nimajo Levice, ker bi imeli se obvezni ikinjen dopolnilni, dolgotrajna,...
Odgovori
-2
1 3
Pajo_36
12. 04. 2026 09.53
To Nemci že zdavnaj imajo !
Odgovori
+1
1 0
Delavec_Slo
12. 04. 2026 09.26
A bejžte no, lajna je kriva- grobarka eu!
Odgovori
+0
3 3
Čombe
12. 04. 2026 09.20
A nimajo miljone poceni delovne sile, aja vsi so na socjalkah 😄
Odgovori
+6
7 1
audirs
12. 04. 2026 09.19
No naše zlate gradbince rešuje samo še korupitivna drzavna naročila in tisti ki na lahko zaslužijo denar da jih plačujemo zlate tarife... bo kmalu nemčija tudi pri nas in bodo cene za povprečne spet dokaj normalne in primerjive z ostalimi branžami, ne pa da univerzitetni inženir dela 4 ure da enega z polpismenega na lopati plača 1 uro.
Odgovori
-2
3 5
