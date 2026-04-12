V Nemčiji našteli največ insolventnih podjetij v 20 letih

Posebej veliko stečajev so v Nemčiji zaznali v mesecu marcu, podatek pa je stroko presenetil. Začetih stečajnih postopkov je bilo denimo od običajnega marca v covidnih letih 2016-2019 več za 71 odstotkov, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Minuli mesec je bilo tako med drugim rekordno število stečajev v gradbeništvu in trgovini na drobno.

Ne glede na to statistiko pa je bilo marca ob delo manj zaposlenih kot februarja ali marca lani, insolventnost je namreč prizadela zlasti manjša podjetja.

IWH pričakuje, da bo raven insolventnih podjetij ostala visoka tudi v drugem četrtletju. Signalov za optimizem namreč ni, je ocenil Steffen Müller z inštituta. "Možno je, da se bodo zelo visoke številke iz marca ponovile," je dejal.