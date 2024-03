V Nemčiji odpovedanih več kot 1000 letov, operativnih le 20 odstotkov vlakov

Sindikat Ufo je konec tedna k stavki pozval okoli 19.000 članov kabinskega osebja Lufthanse in njene hčerinske družbe CityLine. Zaposleni so delo odložili ob 4. uri zjutraj, stavko naj bi končali v sredo ob 23. uri. Posledično prihaja do nevšečnosti na več letališčih.

Na letališču v Frankfurtu bo odpovedanih 600 letov in prizadetih okoli 70.000 potnikov, na letališču v Münchnu pa bo odpovedanih 400 letov in prizadetih okoli 50.000 potnikov, so sporočili iz letalskega prevoznika.