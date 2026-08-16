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Gospodarstvo

V nemški avtomobilski industriji rekordno hiter tempo odpuščanj

Frankfurt, 16. 08. 2026 09.04 pred 3 urami 1 min branja 93

Avtor:
STA K.H.
Avtomobilska industrija

Število delovnih mest v nemški avtomobilski industriji se trenutno zmanjšuje hitreje kot v kateremkoli drugem industrijskem sektorju. Zaposlenost v dejavnosti je tako padla na najnižjo raven po letu 2005, je pred dnevi objavil nemški statistični urad Destatis.

Ob koncu prvega polletja letos je bilo v nemški avtomobilski industriji zaposlenih 691.500 ljudi, kar na medletni ravni pomeni padec za 5,8 odstotka oz. 42.300 zaposlenih manj.

Število delovnih mest se je zmanjšalo tudi v drugih industrijskih sektorjih, vendar padec ni bil tako izrazit. V celotnem proizvodnem sektorju se je število zaposlenih zmanjšalo za 2,7 odstotka na 5,29 milijona.

Avtomobilska industrija ostaja drugi največji industrijski sektor v Nemčiji za strojništvom, ki zaposluje 905.900 ljudi.

Odpuščanja so bila še posebej izrazita med dobavitelji delov in dodatne opreme za motorna vozila, kjer se je število delovnih mest zmanjšalo za 7,6 odstotka na 219.500. V samem proizvodnem sektorju pa se je število delovnih mest na medletni ravni zmanjšalo za 6,1 odstotka na 429.200.

Ni pa stanje pesimistično v vseh sektorjih. Tako se je v sektorju manjših dobaviteljev, ki pokrivajo proizvodnjo karoserij, nadgradenj in prikolic, število zaposlenih okrepilo za 10 odstotkov na 42.800.

Upad zaposlenosti v avtomobilskem sektorju je sicer opazen že nekaj časa. Nemško združenje avtomobilske industrije je tako po navedbah nemške tiskovne agencije dpa maja opozorilo, da bi lahko v sektorju do leta 2035 izgubili do 225.000 delovnih mest. Več proizvajalcev in dobaviteljev je v preteklih mesecih že napovedalo programe zmanjševanja stroškov in odpuščanja.

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KOMENTARJI93

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malibojan2
16. 08. 2026 12.20
Vso evropsko a tomobilsko industrijo so uničili bruseljski bedaki s forsiranjem električnih avtomobilov🤮
Odgovori
0 0
radar
16. 08. 2026 12.15
No pa poglejmo zgodovino slovenskih podjetij od osamosvojitve. Koliko nemcev se je sekiralo za propadanje slovenske industrije, divje privatizacije, prodaje podjetij, izcrpavanja in na koncu propada? Verjetno nobeden. Evropa s svojo politiko sama pokopava samega sebe. Poceni energenti so bili prepovedani, ko pa iste energente placa nekajkrat drazje, je pa vse vredu. Miljarde, ki gredo in bodo še šle v Ukrajino se morajo nekje poznati. In pocasi se poznajo. Ko ima narod dovolj denarja kupuje nove stvari, tudi dražje. Ko pa je kriza, se pa ne kupuje ne neujnih in precenjenih stvari. Ampak v Eu parlamentu vse vedo, samo zalostno je, ker zivijo v oblaku in ne v realnem življenju. Lahko rečemo, da se dogaja naravni proces...
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+1
1 0
Fery Zaka
16. 08. 2026 12.15
Vsi se, podobno kot pri nas, prezaposlijo v javni sektor. In ni nobenega problema. Kitajci naj delajo, mi bomo filozofirali in bomo vsi lepo živeli.
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0 0
Hahahhaha
16. 08. 2026 12.11
Avto industrija mora začeti proizvajati avtomobile kot Prej NA NOTRANJO IZGOREVANJE..ta elekrična sranje so za na odpad SAMO KAM JIH NAJ ZAVRŽEJO ČE SO EKOLOŠKE BOMBE. Hmmmmmm...
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+0
1 1
SDS_je_poden
16. 08. 2026 12.19
Pišeš blesarije. Podnebnih sprememb tudi desnuhi ne zanikajo več, ne moremo kar v nedogled butat CO2 v ozračje, že sedaj lahko vidiš, kam to pelje.
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0 0
Watcherman
16. 08. 2026 12.05
Avtomobilska tehnologija prihodnosti za vožnjo so električni avtomobili brihte pa tega ne razumete.Lp
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+2
2 0
Watcherman
16. 08. 2026 12.03
Električni avtomobili so prihodnost,ki bodo nadomestili trenutne na tekoče gorivo brihte pa to zanikajo phahahahahaha.Lp
Odgovori
+0
2 2
SDS_je_poden
16. 08. 2026 12.10
Mislim, da ne bo čisto tako. Verjetno bodo električni dosegli 40, morda celo 50% delež na trgu. Naftarji pa ne bodo popolnoma izginili, ker imajo tudi svoje prednosti.
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0 0
Celjan78
16. 08. 2026 11.57
2% je EV v Sloveniji. Opevana Norveška 32%. Dizlov je pri nas še vedno 47%. A občutek je koz, da je že vse na elektriko.
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+1
1 0
Mclaren
16. 08. 2026 12.19
Jaz sem dizla zamenjal za elektriko
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
16. 08. 2026 11.46
Tako gre to,ko si ameriškojudovski pudelj.
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+5
6 1
lokson
16. 08. 2026 12.18
Ne nehaš in ne nehaš, nevednež indoktriniran.
Odgovori
0 0
Minifa
16. 08. 2026 11.28
Samo AFD lahko reši gospodarsko propadajočo NEMČIJO, vse ostalo je propad. Predvsem pa bo potrebno nagnat ZAMAŠKARJE iz Bruslja...Paraziti RAK rana EVROPE..
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+7
11 4
SDS_je_poden
16. 08. 2026 11.30
Ekstremistični desnuh. Govora je o gospodarstvu, ne o tvojih rasističnih izpadih
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-1
5 6
Vakalunga
16. 08. 2026 11.44
Resnica boli..Evropa gospodarsko, kulturno, FINAČNO propada..Na uvozu največjih umskih in socialnih revežev, 8 ed katere sodiš tudi TI ) dragi energiji, brez surovin in namehurjenih javnih sektorjih se ne gradi gospodarska prihodnost predvsem pa je družboslovni nadzor nad tehnološkim SMRT za vsako državo..nekaterim še kar ne potegne, da je Evropa samo še statist..na tem svetu..Za Inžinirski pristop pa je potrebno vse kaj drugega kot izobešat Palestinske in roza zastave, ter organizirati parada ponosa čeprav ga ni, ki bi vedel na kaj so ponosni..??
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+2
4 2
Morgoth
16. 08. 2026 11.47
Poden zakaj naj bi bila po tvoje AFD rasistična?🤡 Kaj točno v njihovem programu je skrajnega in rasističnega?🤡
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+0
1 1
SDS_je_poden
16. 08. 2026 11.48
Vakalunga tole je taka miselna diareja, da je za znoret. Evropa se bo usmerila v visoko tehnologijo, ker je tu največji doprinos. Vi, manj sposobni, se boste pač morali prilagodit. To je vse, kar sem ti pripravljen napisat.
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-1
0 1
Vakalunga
16. 08. 2026 11.54
Evropa še preden kaj začne so to KITAJCI že obdelali in izpopolnili tam se s problemi ukvarja na 10 000 inžinirjev, pri nas pa 10 0000 z organizacijo zamaškov ( ŠTOFLCOV ) in izsiljevanjem držav za NEKE parade ponosa, ta tekma je izgubljena že v ŠTARTU. Kitajci rešujejo gospodarstvo z robotizacijo, tehnološkimi inovacijami in tehnologijo pri nas pa z uvozom največjih umskih in socialnih revežev in tu imaš rezultat, ki ga ti ne vidiš..
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+3
4 1
suleol
16. 08. 2026 11.26
kr naenkrat vsi neki ne kitajsko mora nemsko po drugi strani smo vse slovensko orodali in kupujemo tuje, folk glejmo da je nam cim ceneje pa dobr kdo je naredu ni vec vazno ze zdavnaj vam je uspelo to miselnost unicit s tem ko ste izkoristili raspad jugoslavije in vse prodalo leto za letom za polnenje lastnih zepov je tako?
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+3
4 1
Bolfenk2
16. 08. 2026 11.20
Če si 30 let nazaj želel kvaliteten in tehnološko napreden avto si kupil Nemca, 15 let nazaj si kupil Korejca. Danes pa kupiš Kitajca. Vsaj električni Kitajci so tehnološko 20 let pred konkurenco pa še cenejši so. Nemci pa naj se zahvalijo svojim norim rusofobnim politikom, da so izgubili ruski trg in poceni rusko energijo. Če tam AfD jutri dobi oblast se bojim, da je za Nemčijo že prepozno.
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+6
9 3
utrillo
16. 08. 2026 11.29
Koga misliš da bodo na naslednjih volitvah obkrožili odpuščeni nemški delavci in propadli podjetniki. Socialne demokrate, krščanske demokrate, zelene ali AfD? Zakaj misliš, da so Kitajci samo letos v pol leta predstavili 650 novih avtomobilskih modelov? Zakaj nov model avta razvijejo v le 18 mesecih? Zakaj? Odgovor je popolnoma enostaven. Ob današnji proizvodnji odpada vedo, da ti avti ne bodo trajali dolgo. Njim je to jasno, nam tukaj pa očitno ne.
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+1
2 1
SDS_je_poden
16. 08. 2026 11.39
Utrilo pišeš bedarije. Na evropski trg prihajajo kitajski modeli, ki so na kitajskem zunaj že nekaj let. In se dejansko kvarijo zelo malo. Kitajska v tem trenutku sploh nima točne številke proizvajalcev vozil, ker se podjetja ustvarjajo čez noč, se združujejo..... 650 novih modelov pomeni samo to, da delajo s polno paro in tudi tam se bodo s časoma izoblikovalo nekaj močnih proizvajalcev.
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+0
1 1
jedupančpil
16. 08. 2026 11.19
mal se bo treba prilagodit
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+1
1 0
SDS_je_poden
16. 08. 2026 11.12
Se danes vsedeš v kitajski avto, je občutek, da sediš v vesoljski ladji. Se vsedeš v švabota, je občutek, da sediš v letu 1993.
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+5
9 4
SDS_je_poden
16. 08. 2026 11.13
Slovenija naj pri Kitajcih zlobira, da v bivši Magna hali Kitajci odprejo tovarno vozil, domači dobavitelji pa naj podpišejo pogodbe za dobavo delov. Volk sit, koza cela, švabo na drevo in v cmeranje.
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+5
6 1
jedupančpil
16. 08. 2026 11.20
mokre sanje
Odgovori
+1
1 0
Ferdo76
16. 08. 2026 11.21
Sam se ga tudi hitro naveličaš, samo vau efekt, kar že tudi drugi kopirajo.
Odgovori
0 0
Ferdo76
16. 08. 2026 11.21
Misel je dobra, samo nismo konkurenčni...Žal
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
16. 08. 2026 11.24
Ferdo bolj smo konkurenčni, kot so severnjaki. Pri nas se lahko delajo kitajčki za celoten EU trg.
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0 0
suleol
16. 08. 2026 11.11
bosanci se bojo poral ostanejo im samo turku sirijci pa indijci srecno
Odgovori
0 0
suleol
16. 08. 2026 11.10
ja kako ce im primankuje delovne sile
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0 0
tornadotex
16. 08. 2026 11.09
Komur ni jasno,da gre vse v elektrifikacijo, ta ni normalen. Največjo ceno bodo plačali Nemci, ker so dolgo časa tiščali glavo v pesek.Račun bo grozljiv !!
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+4
5 1
jedupančpil
16. 08. 2026 11.24
ko bo en fajn elektricni mrk, bo dizel spet aktualen ...
Odgovori
-1
1 2
Ferdo76
16. 08. 2026 11.06
Ja se polnoma strinjam, problem je da prodoktivnost ne more dosegat pohlepa. ...nikakor
Odgovori
0 0
Samo navijač
16. 08. 2026 11.04
V Evropo se spusca tretji svet tudi zaradi evro liberalnih vagin. Počasni obglavljanje ko masa doseze razmerje 1: 1
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+1
2 1
Mušmula
16. 08. 2026 11.03
Rad imam Kitajske avte. So boljši od Nemških in cenejši, nudijo pa isto vsebino.
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+2
5 3
jedupančpil
16. 08. 2026 11.21
kitajca mas samo zato ker je poceni in nic drugega
Odgovori
+1
3 2
Minifa
16. 08. 2026 10.58
Ukrajinci in ZAMAŠKARJI iz BRUSLJA skupaj z migranti nudijo SMRT EVROPE..
Odgovori
+4
7 3
tornadotex
16. 08. 2026 11.11
Rusofiliraji in Rusi pa bodo itak obstali v prejšnem stoletju...ni jim več pomoči.
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-5
1 6
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