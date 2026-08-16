V nemški avtomobilski industriji rekordno hiter tempo odpuščanj

Ob koncu prvega polletja letos je bilo v nemški avtomobilski industriji zaposlenih 691.500 ljudi, kar na medletni ravni pomeni padec za 5,8 odstotka oz. 42.300 zaposlenih manj.

Število delovnih mest se je zmanjšalo tudi v drugih industrijskih sektorjih, vendar padec ni bil tako izrazit. V celotnem proizvodnem sektorju se je število zaposlenih zmanjšalo za 2,7 odstotka na 5,29 milijona.

Avtomobilska industrija ostaja drugi največji industrijski sektor v Nemčiji za strojništvom, ki zaposluje 905.900 ljudi.

Odpuščanja so bila še posebej izrazita med dobavitelji delov in dodatne opreme za motorna vozila, kjer se je število delovnih mest zmanjšalo za 7,6 odstotka na 219.500. V samem proizvodnem sektorju pa se je število delovnih mest na medletni ravni zmanjšalo za 6,1 odstotka na 429.200.

Ni pa stanje pesimistično v vseh sektorjih. Tako se je v sektorju manjših dobaviteljev, ki pokrivajo proizvodnjo karoserij, nadgradenj in prikolic, število zaposlenih okrepilo za 10 odstotkov na 42.800.

Upad zaposlenosti v avtomobilskem sektorju je sicer opazen že nekaj časa. Nemško združenje avtomobilske industrije je tako po navedbah nemške tiskovne agencije dpa maja opozorilo, da bi lahko v sektorju do leta 2035 izgubili do 225.000 delovnih mest. Več proizvajalcev in dobaviteljev je v preteklih mesecih že napovedalo programe zmanjševanja stroškov in odpuščanja.