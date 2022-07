V neusmiljeni pripeki obalni kmetje nemočno zrejo v nebo

Kako se s hudo sušo v času, ko je prepovedano zalivanje, spopadajo obalni kmetje? Poletje, čas, ki naj bi bil namenjen oddihu, a za kmetijo Bolčičevih v Luciji je to predvsem čas, ko se kopičijo skrbi. Trepetajo ne le za zelenjavo, ki bi morala kmalu dozoreti, pa ji to ne bo uspelo, temveč predvsem za tisto, ki bi jo morali v teh dneh posaditi in bi plodove pobirali jeseni ter pozimi. Če ne bo vode, ne bo nič, pravijo.

V neusmiljeni pripeki obalni kmetje, kot sta zakonca Boris in Jožica Bolčič, ki gojita zelenjavo, nemočno zrejo v nebo. Kljub obetavnemu cvetenju, oljke ne bodo obrodile. Paradižnik se bo ustavil sredi rasti, saj so cevi iz rižanskega vodovoda zaprte. Bolčičeva zdaj trepetata še za sadike, pridelki katerih se pobirajo jeseni, ali pozimi, ki čakajo, da gredo v zemljo, a brez vode ne bo šlo. Kmetje so si vsa leta pomagali z zajetji, kot sta sta denimo dve v Škofijah, a sta zdaj prazni: "Polnijo se zgolj s padavinami, ni nobenega drugega pretoka, poštenih padavin pa dejansko še od lani, lanske zime, ni bilo in sta presahneli," pojasnjujejo v Kmetijski zadrugi Agraria. Izčrpano je tudi zajetje ob še vedno praznih njivah Bolčičevih, kamor bi v teh dneh morali zasaditi radič, cvetačo, cikorijo, ohrovt. Brez dežja ali vode iz Rižanskega vodovoda je kmetijstvo popolnoma ohromljeno, brez pridelka ni preživetja. Zavedati pa se moramo, da brez vode tudi hrane, ne samo zdaj, ampak tudi jeseni in pozimi ne bo.