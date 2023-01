V Novi Gorici so se z januarjem občutno zvišale cene daljinskega ogrevanja

Cena ogrevanja bo po besedah Mirana Kalina še bistveno višja za poslovne odjemalce, med katerimi so predvsem novogoriški javni zavodi, šole, vrtci in zdravstvene ustanove. Za te ustanove je država sicer omejila cene zemeljskega plina, vendar to velja le v primeru, da imajo svoje kotlovnice.

Kalin pričakuje, da bo država omejila tudi cene plina, ki ga porabijo za proizvodnjo energije za ogrevanje v javnih zavodih. "Pričakujemo ukrepe vlade; vsaj to, da nas bo izenačila z drugimi sistemi. Vedeti moramo, da je vlada že sprejela regulirane cene plina in elektrike za poslovne odjemalce, vendar imamo proizvajalci toplote cene plina regulirane le za gospodinjske odjemalce," je pojasnil.

Pri vgradnji kotlovnice naleteli na "administrativne zaplete"

Cene ogrevanja bi znižali tudi z vgradnjo kotlovnice na biomaso, ki so jo v Komunalni energetiki Nova Gorica načrtovali že lani. Razlog za neizvedbo naložbe, ki bi odjemalcem toplote samo letošnjo zimo prihranila okrog 2,5 milijona evrov, je bil po Kalinovih besedah administrativni zaplet pri pridobivanju dovoljenj. Po njegovih besedah sicer doslej niso imeli večjega števila neplačnikov. "Nekaj jih je seveda bilo, kakor vedno, vendar to rešujemo posamično in v skladu z zakonodajo," je dejal.

Komunalna energetika Nova Gorica sicer s toploto oskrbuje več kot 3000 stanovanj v 77 stanovanjskih blokih in okrog 200 poslovnih prostorov v 67 objektih.