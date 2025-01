V območju evra decembra 2,4-odstotna inflacija, v Sloveniji nižja

V državah z evrom so se decembra lani storitve podražile za štiri odstotke, hrana, alkohol in tobačni izdelki za 2,7 odstotka, neenergetske industrijske dobrine za 0,5 odstotka in energija za 0,1 odstotka.

Osnovna inflacija, pri kateri se ne upošteva cen energije, hrane, alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov, je decembra tako kot novembra ostala pri 2,7 odstotka.

Najvišjo medletno inflacijo med evrskimi državami, za katere je imel Eurostat podatke, sta imeli decembra Hrvaška (4,5 odstotka) in Belgija (4,4 odstotka). Najnižja je bila na Irskem (1,0 odstotka) in v Italiji (1,4 odstotka).

V Sloveniji so evropski statistiki decembra po prvi oceni zaznali letno stopnjo inflacije v višini 2,0 odstotka.