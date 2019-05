Kot so sporočili iz Evropske centralne banke (ECB), 28. maja v obtok prihajata nova bankovca za 100 in 200 evrov. S tem bo končana varnostna prenova bankovcev, saj je ECB že prenovila bankovce za 10, 20 in 50 evrov, medtem ko bankovcev za 500 evrov ne tiskajo več. Bankovci starejših izdaj ostajajo v veljavi in jih bodo postopoma umikali iz obtoka.

ECB je pri novih evrskih bankovcih izboljšala zaščitne elemente, da bi bili čim bolj varni pred ponarejanjem. Začela je maja 2013 z bankovcem za pet evrov, nazadnje pa je aprila 2017 v obtok dala prenovljen 50-evrski bankovec.

Nova serija - Evropa

Kot so pojasnili na Banki Slovenije, nova serija bankovcev, imenovana Evropa, ponuja boljšo zaščito pred ponarejanjem, tako da bodo še bolj varni. Novi bankovci za 100 in 200 evrov bodo imeli enake zaščitne elemente kot bankovci za 50 evrov, med katerimi so portret v vodnem znaku in na hologramu ter tudi novi in izboljšani elementi, zaradi katerih bo bankovce še težje ponarediti, vendar jih bo mogoče še vedno enostavno preveriti.

Bankovci za 100 in 200 evrov se veliko uporabljajo, in sicer kot plačilno sredstvo in kot hranilci vrednosti. Konec junija 2018 je bilo v obtoku 2,7 milijarde bankovcev za 100 evrov, kar predstavlja 13 odstotkov vseh evrskih bankovcev v obtoku. Z vidika vrednosti je stotak po bankovcu za 50 evrov drugi najpomembnejši apoen, saj predstavlja skoraj četrtino (23 odstotkov) vrednosti vseh evrskih bankovcev v obtoku.