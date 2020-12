V osnutku PKP7 podaljšanje subvencioniranja skrajšanega delovnega časa

Sedmi protikoronski paket bi zajemal dva ključna ukrepa za podjetja oziroma delodajalce. Skrajšani delovni čas se bo podaljšal vse do 30. junija. Uvajajo pa eno novost - pri čakanju, ki zadeva tudi po 100 tisoč zaposlenih in več, pripravljajo poenostavitve.

Še ena pomembna novost je, da bodo do državne pomoči upravičeni tudi davčni dolžniki, a le, če bodo na dan oddaje vloge finančni upravi dolgovali manj kot pet tisoč evrov. Prav tako bodo davčni uslužbenci davčno izvršbo lahko začeli le v nujnih zadevah - takrat, ko bo vse kazalo na to, da dolžnik dolgov ne bo plačal niti po 30. juniju 2021.

Očitno bo mogoče odložiti tudi najemnine za tržne poslovne prostore. Za zdaj je predvideno, da bi najemniki vse obveznosti poravnali najpozneje v šestih mesecih po prenehanju ukrepov. Poleg tega trenutni osnutek govori tudi o lažji odpovedi in podaljšanju najemne pogodbe.

Dva predloga, ki ju bodo najbolj občutili delavci, pa sta zamrznitev minimalne plače, pri čemer še ni znano za koliko mesecev in ali bo kasneje dvig zasebnemu sektorju med staro in novo minimalno plačo krila tudi država, in upokojevanje, kjer razmišljajo celo o prisilnem upokojevanju vseh, ki so dopolnili 40 let pokojninske dobe in 65 let starosti.