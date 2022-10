V papirnici Količevo napovedujejo odpuščanja: brez dela bo ostalo 110 ljudi

Cilj reorganizacije, ki so jo delavskim predstavnikom in zaposlenim že predstavili, je zagotoviti vzdržno in dobičkonosno poslovanje družbe MM Količevo z osredotočanjem na proizvodnjo na njegovem večjem in naprednejšem kartonskem stroju, ki je podprt s pomembnimi naložbami, so navedbe družbe navedli na spletnem portalu Domžalec.

"Vodstvo bo vodilo program razreševanja presežnih delavcev v skladu z zakonodajo in v konstruktivnem dialogu s predstavniki delavcev. Posebno pozornost in skrb bo namenilo zmanjšanju končnega števila presežnih delavcev z različnimi mehkimi metodami in rešitvami za podporo zaposlenim v tem procesu," so pojasnili.