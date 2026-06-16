V Petrolu zavračajo namige o zlorabi notranjih informacij pri nakupu delnic

Več medijev je danes spomnilo, da je predsednik uprave Sašo Berger 27. maja, teden dni pred začetkom dela vlade Janeza Janše, kupil 400 delnic v skupni vrednosti 21.200 evrov.
Nekaj dni pozneje, 2. junija, je 400 delnic kupil tudi član uprave Jože Smolič, in sicer v skupni vrednosti 21.120 evrov. V prvih dveh dneh mandata nove vlade, 4. in 5. junija, je izvršni direktor Tomaž Blagotinšek z družino kupil 460 delnic v skupni vrednosti 24.572 evrov. Delavski direktor in član uprave Zoran Gračner pa je 27. in 28. maja kupil 130 delnic v skupni vrednosti 6854 evrov.
Do nakupov je prišlo v dveh tednih pred petkovo odločitvijo vlade, da še za šest mesecev podaljša regulacijo cen določenih naftnih derivatov, a obenem občutno zviša najvišje dovoljene marže trgovcev. Obenem je šla vlada trgovcem na roko tudi na področju dodajanja biokomponent v dizelskem gorivu. Vsi ti ukrepi pozitivno vplivajo na dobičkonosnost trgovcev z naftnimi derivati na čelu s Petrolom. Vrednost delnice energetske družbe se je nato samo v ponedeljek zvišala za skoraj pet odstotkov.
Ob tem pisanju so se v medijih in delu politike pojavila ugibanja oz. namigi, da bi lahko šlo za zlorabo notranjih informacij, še posebej glede na pretekle objave o dobrih povezavah med Petrolom in njegovima pomembnima lastnikoma, zakoncema Darijem in Vesno Južna, ter trenutno vlado oz. parlamentarno večino.
Vse te namige so v Petrolu v sporočilu za javnost odločno zavrnili. "V Petrolu imamo vzpostavljene stroge notranje postopke in standarde skladnosti s pravili preprečevanja tržnih zlorab, ki temeljijo na veljavni zakonodaji in najboljših praksah korporativnega upravljanja," so zagotovili.
Kot so navedli, veljajo za člane uprave, nadzornega sveta in druge osebe z dostopom do notranjih in ostalih občutljivih informacij jasna pravila glede trgovanja z delnicami družbe, vključno z opredeljenimi obdobji in pogoji, ko je trgovanje dovoljeno, ter obdobji prepovedi trgovanja.
Omenjeni nakupi delnic so potekali v obdobju, ki je bilo v skladu z internimi pravili družbe določeno kot dovoljeno obdobje za trgovanje. To obdobje je časovno sovpadalo z zaključkom postopkov objave letnega poročila in javno objavo informacij o poslovanju družbe.
V Petrolu so tudi poudarili, da niso bili vključeni v postopke priprave sprememb uredbe, ki ureja regulacijo cen naftnih derivatov, niti niso bili seznanjeni z vsebino ali časovnico sprejemanja teh ukrepov.
Spomnili so, da Petrol že leta javno opozarja na potrebo po celovitih in sistemskih spremembah regulatornega okolja na področju energentov. "Naša prizadevanja niso bila usmerjena v posamezne kratkoročne ukrepe, temveč v vzpostavitev stabilnega, predvidljivega in konkurenčnega okolja, ki bi Slovenijo bolj približalo ureditvam v primerljivih evropskih državah," so zapisali.
Pri tem obžalujejo, da se v nekaterih medijskih objavah "ustvarja vtis nepravilnosti zgolj na podlagi časovnega sovpadanja dogodkov, brez predstavitve celotnega regulatornega in poslovnega konteksta". "Takšen način poročanja lahko neupravičeno ustvarja dvome o ravnanju posameznikov in družbe, čeprav za takšne zaključke niso predstavljena nobena dejstva," so podčrtali.
"Pri vprašanjih, povezanih z integriteto poslovanja in zaupanjem vlagateljev, je še posebej pomembno, da se javnost seznani z vsemi relevantnimi okoliščinami ter da se loči med legitimnim novinarskim vprašanjem in neutemeljenimi insinuacijami," so še navedli.
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