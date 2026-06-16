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Gospodarstvo

V Petrolu zavračajo namige o zlorabi notranjih informacij pri nakupu delnic

Ljubljana, 16. 06. 2026 17.32 pred 1 uro 3 min branja 15

Avtor:
STA Ne.M.
Petrol

V Petrolu so zavrnili namige, da bi bili nakupi delnic družbe, ki so jih pred petkovo spremembo regulacije cen naftnih derivatov z dvigom zgornje dovoljene marže opravili člani vodstva družbe, povezani z razpolaganjem z notranjimi informacijami oziroma s privilegiranim dostopom do nejavnih podatkov.

Petrol
Petrol
FOTO: Bobo

Več medijev je danes spomnilo, da je predsednik uprave Sašo Berger 27. maja, teden dni pred začetkom dela vlade Janeza Janše, kupil 400 delnic v skupni vrednosti 21.200 evrov.

Nekaj dni pozneje, 2. junija, je 400 delnic kupil tudi član uprave Jože Smolič, in sicer v skupni vrednosti 21.120 evrov. V prvih dveh dneh mandata nove vlade, 4. in 5. junija, je izvršni direktor Tomaž Blagotinšek z družino kupil 460 delnic v skupni vrednosti 24.572 evrov. Delavski direktor in član uprave Zoran Gračner pa je 27. in 28. maja kupil 130 delnic v skupni vrednosti 6854 evrov.

Do nakupov je prišlo v dveh tednih pred petkovo odločitvijo vlade, da še za šest mesecev podaljša regulacijo cen določenih naftnih derivatov, a obenem občutno zviša najvišje dovoljene marže trgovcev. Obenem je šla vlada trgovcem na roko tudi na področju dodajanja biokomponent v dizelskem gorivu. Vsi ti ukrepi pozitivno vplivajo na dobičkonosnost trgovcev z naftnimi derivati na čelu s Petrolom. Vrednost delnice energetske družbe se je nato samo v ponedeljek zvišala za skoraj pet odstotkov.

Ob tem pisanju so se v medijih in delu politike pojavila ugibanja oz. namigi, da bi lahko šlo za zlorabo notranjih informacij, še posebej glede na pretekle objave o dobrih povezavah med Petrolom in njegovima pomembnima lastnikoma, zakoncema Darijem in Vesno Južna, ter trenutno vlado oz. parlamentarno večino.

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Vse te namige so v Petrolu v sporočilu za javnost odločno zavrnili. "V Petrolu imamo vzpostavljene stroge notranje postopke in standarde skladnosti s pravili preprečevanja tržnih zlorab, ki temeljijo na veljavni zakonodaji in najboljših praksah korporativnega upravljanja," so zagotovili.

Kot so navedli, veljajo za člane uprave, nadzornega sveta in druge osebe z dostopom do notranjih in ostalih občutljivih informacij jasna pravila glede trgovanja z delnicami družbe, vključno z opredeljenimi obdobji in pogoji, ko je trgovanje dovoljeno, ter obdobji prepovedi trgovanja.

Omenjeni nakupi delnic so potekali v obdobju, ki je bilo v skladu z internimi pravili družbe določeno kot dovoljeno obdobje za trgovanje. To obdobje je časovno sovpadalo z zaključkom postopkov objave letnega poročila in javno objavo informacij o poslovanju družbe.

V Petrolu so tudi poudarili, da niso bili vključeni v postopke priprave sprememb uredbe, ki ureja regulacijo cen naftnih derivatov, niti niso bili seznanjeni z vsebino ali časovnico sprejemanja teh ukrepov.

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Spomnili so, da Petrol že leta javno opozarja na potrebo po celovitih in sistemskih spremembah regulatornega okolja na področju energentov. "Naša prizadevanja niso bila usmerjena v posamezne kratkoročne ukrepe, temveč v vzpostavitev stabilnega, predvidljivega in konkurenčnega okolja, ki bi Slovenijo bolj približalo ureditvam v primerljivih evropskih državah," so zapisali.

Pri tem obžalujejo, da se v nekaterih medijskih objavah "ustvarja vtis nepravilnosti zgolj na podlagi časovnega sovpadanja dogodkov, brez predstavitve celotnega regulatornega in poslovnega konteksta". "Takšen način poročanja lahko neupravičeno ustvarja dvome o ravnanju posameznikov in družbe, čeprav za takšne zaključke niso predstavljena nobena dejstva," so podčrtali.

"Pri vprašanjih, povezanih z integriteto poslovanja in zaupanjem vlagateljev, je še posebej pomembno, da se javnost seznani z vsemi relevantnimi okoliščinami ter da se loči med legitimnim novinarskim vprašanjem in neutemeljenimi insinuacijami," so še navedli.

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KOMENTARJI15

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enapi
16. 06. 2026 19.09
Naša ofčja čreda hoče točiti še dražje. Upravi petrola treba omogočiti nove jahte. Delavec pa naj crkne.
Odgovori
+1
1 0
enapi
16. 06. 2026 19.07
Druge naftne družbe nimajo težav z maržami.
Odgovori
+1
1 0
enapi
16. 06. 2026 19.06
Za zapahe z upravo in celotno koalicijo.
Odgovori
+1
1 0
Jejzus
16. 06. 2026 19.06
Ni naključje da je pred volitvami zmanjkovalo goriva na Petrolu. Roka roko umije, psi lajajo in karavana gre dalje.
Odgovori
0 0
grumf
16. 06. 2026 18.47
Aha, to je torej ta novi boj proti korupciji?
Odgovori
+2
2 0
kunccix
16. 06. 2026 18.40
Bojkot točenja goriv na Petrolu
Odgovori
+4
5 1
rogla
16. 06. 2026 18.33
Petrol - mafija!
Odgovori
+5
7 2
nopino
16. 06. 2026 18.32
Kompletna slovenska desnica skupaj z Resnico in Petrolom ena sama velika laž. Žalostno !
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+6
7 1
Banion
16. 06. 2026 18.22
vostvo družbe res ne ve nič o tem kaj se dogaja v družbi, vedo samo oni na črpalkah. Korupcija na najvišjem nivoju. Kaj čmo se bomo ob tej vladi morali navaditi neobičajnosti
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+6
7 1
kunccix
16. 06. 2026 18.15
Vlada je proti korupciji, za malega delovnega človeka
Odgovori
+10
10 0
BtpS
16. 06. 2026 18.05
To ke cisto izkoriscanje poslovnega polozaja. Tisti ki je pri kiritu, pride do vecjega kosa. Pokvarjeni do dna duse.
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+10
11 1
4krogci
16. 06. 2026 18.04
ma neee niso bili seznanjeni kje pa hahahha isto ko Rastoder, ki je vrgu 2miljona v nakup delnic!!
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+12
13 1
prost1
16. 06. 2026 18.02
Bla bla bla. In svizec zavije čokolado. Očitno so v vodstvu ljudje naklonjeni Janši, ki zdaj dobivojo vračilo za uslugo z blokiranjem dobave goriv pred volitvami.
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+6
7 1
August Landmesser
16. 06. 2026 17.49
banda pokvarjena desničarska koruptivna lopovska...
Odgovori
+8
11 3
Pupa73
16. 06. 2026 17.46
ne oni nič ne vejo
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+11
12 1
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