V Petrolu zavračajo namige o zlorabi notranjih informacij pri nakupu delnic

Več medijev je danes spomnilo, da je predsednik uprave Sašo Berger 27. maja, teden dni pred začetkom dela vlade Janeza Janše, kupil 400 delnic v skupni vrednosti 21.200 evrov.

Nekaj dni pozneje, 2. junija, je 400 delnic kupil tudi član uprave Jože Smolič, in sicer v skupni vrednosti 21.120 evrov. V prvih dveh dneh mandata nove vlade, 4. in 5. junija, je izvršni direktor Tomaž Blagotinšek z družino kupil 460 delnic v skupni vrednosti 24.572 evrov. Delavski direktor in član uprave Zoran Gračner pa je 27. in 28. maja kupil 130 delnic v skupni vrednosti 6854 evrov.

Do nakupov je prišlo v dveh tednih pred petkovo odločitvijo vlade, da še za šest mesecev podaljša regulacijo cen določenih naftnih derivatov, a obenem občutno zviša najvišje dovoljene marže trgovcev. Obenem je šla vlada trgovcem na roko tudi na področju dodajanja biokomponent v dizelskem gorivu. Vsi ti ukrepi pozitivno vplivajo na dobičkonosnost trgovcev z naftnimi derivati na čelu s Petrolom. Vrednost delnice energetske družbe se je nato samo v ponedeljek zvišala za skoraj pet odstotkov.

Ob tem pisanju so se v medijih in delu politike pojavila ugibanja oz. namigi, da bi lahko šlo za zlorabo notranjih informacij, še posebej glede na pretekle objave o dobrih povezavah med Petrolom in njegovima pomembnima lastnikoma, zakoncema Darijem in Vesno Južna, ter trenutno vlado oz. parlamentarno večino.