Podjetje, ki proizvaja teste za covid-19: proizvodnja stane 2,5 evra, pri nas testiranje 65 evrov

Analizo brisov potencialno okuženih na koronavirus pri nas opravljajo nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano z lokacijami v Mariboru, Ljubljani in Kopru, inštitut za mikrobiologijo in imunologijo ljubljanske medicinske fakultete ter klinika Golnik. Kot so pojasnili pristojni, delajo s testi proizvajalca TiB MolBiol, ki je v svetu široko uporabljen in testi Seegene, ki imajo CE-IVD oznako. "Oba testa določata tri tarče v genomu koronavirusa SARS-CoV-2,"so sporočili z nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Kot so še povedali, je trenutno cena testa 65 evrov: "Preračun za ceno testa sledi enotni metodologiji, ki upošteva vse stroške - stroške kompletov reagentov, potrošnega materiala, dela in amortizacije - in je znotraj države enotno dogovorjena."

"Proizvajamo teste za 60 držav"

Družba TIB Molbiol Syntheselabor GmbH, ki torej proizvaja teste, je medtem za nemški Tagesspiegel razkrila, da svoje teste pošiljajo že v 60 držav po svetu.

Eden od ustanoviteljev družbe Olfert Landt je pred 30 leti na univerzi v Berlinu doštudiral biokemijo, nato pa s poslovnim partnerjem na noge postavil podjetje. Kot pravi, se je to dogajalo v časih, ko se ni govorilo o startupih, zato se je moral znajti po svoje.

V laboratoriju, oddelku za pakiranje in razpošiljanje ter skladišču danes dela približno 40 ljudi, podjetje pa domuje v več kot 100 let stari stavbi, kjer se je doslej zvrstilo že kar nekaj podjetij.

Običajno delajo od ponedeljka do petka, zadnje dni pa kar ves teden. "Smo na robu svojih zmogljivosti," je Landt povedal za Tagesspiegel. Naročil testov je namreč s širjenjem virusa vse več.

Lani so izdelali 18 milijonov kompletov testov, letos jih bodo morali veliko več. Februarja so razposlali trikrat več testov kot običajno.

Kot pravijo, svojih storitev ne oglašujejo. Zdravstvene oblasti po vsem svetu namreč vedo, da so, ko gre za izdelavo testov za viruse, najbolj hitri in učinkoviti - kar se je izkazalo že ob izbruhu sarsa, pričje gripe in svinjske gripe. Patentov za svoje teste ne prijavljajo, tako jih izdelujejo tudi druga podjetja, vseeno to na njihov posel ne vpliva.