Zaposleni v podjetju sukancev menijo, da je vodstvo namerno preusmerjalo stranke

Zaposleni v mariborskem podjetju A&E Europe, ki je del ameriške skupine Elevate Textiles in se ukvarja z izdelavo sukancev, bodo po tistem, ko je vodstvo konec februarja napovedalo postopno zapiranje obrata, prihodnji teden odločali o stavki. Kot je povedal sindikalist Gvido Novak, odziv na njihove zahteve pričakujejo do ponedeljka.

Če odgovora vodstva družbe do ponedeljka ne bodo dočakali, bodo v torek odločali o razglasitvi stavke, je napovedal Gvido Novak in dodal, da bodo v tem primeru njihove stavkovne zahteve zelo zanimive. Med drugim naj bi zahtevali ohranitev proizvodnje v Mariboru in povrnitev ključnih kupcev, ki so jih v zadnjem času večinoma odpeljali v nemško podjetje znotraj skupine, v nasprotnem primeru pa odpravnina vsakemu delavcu 100.000 evrov.

"Za tako drastično zahtevo se bomo odločili, ker naj bi bilo po mnenju sveta delavcev in bilančnih podatkih iz podjetja odtujenega natančno toliko denarja, kolikor znaša zahtevana odpravnina za 103 zaposlene v podjetju," je v zvezi s potencialnimi stavkovnimi zahtevami podjetja, kjer zaposleni trenutno še vedno delajo, pojasnil Novak. Kot so izvedeli na sestanku z vodstvom podjetja ta teden, naj bi v prvi fazi z začetkom maja delo izgubilo 56 delavcev, vsi ostali, z izjemo treh nemških direktorjev, pa z začetkom julija. Novak ob tem opozarja, da sprejetja programa presežnih delavcev verjetno sploh ne bo, saj da svet delavcev za to ne bo dal soglasja, ker bo zahteval ohranitev proizvodnje podjetja, kjer so zaposleni predvsem šivilje in barvarji.

Za predsednika KSS je sporno ravnanje lastnikov podjetja, ki so leta 2016 kupili tudi nemško podjetje Gütermann, slednje se ukvarja z enako proizvodnjo kot mariborsko, posel pa naj bi lahko sklenili le pod pogojem, da nemška tovarna prevzame vse njihove posle v Evropi. Vse od takrat naj bi po Novakovih besedah načrtno izčrpavali podjetje v Mariboru, odpeljali vse kupce, na koncu pa še zaprli tovarno in odpustili zaposlene. Kot je še povedal, ima omenjeno nemško podjetje celo istega direktorja Jürgena Drescherja, ki naj bi po njegovem deloval v škodo mariborske družbe, zaradi česar razmišljajo tudi o kazenskem pregonu.