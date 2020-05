V postopku izbire izvajalca glavnih del na drugem tiru za zdaj tri pritožbe

2TDK je za dela med Divačo in Črnim Kalom prejelo 15 ponudb, pri čemer jih pet ni bilo ustreznih, za dela med Črnim Kalom in Koprom pa je bilo prvotno oddanih 14 ponudb, od katerih so bile neustrezne štiri. Kot so pojasnili v družbi, so za zdaj na odločitev prijeli tri pritožbe, dve prek portala eNaročanje in eno po navadni pošti. Ob tem so pojasnili, da lahko pritožbe po pošti pridejo še v naslednjih nekaj dneh. Imena pritožnikov ne razkrivajo, so pa med njimi tako slovenska kot tuja podjetja.

V igri za glavna dela kot vodilni partnerji ali del konzorcija ostajajo štiri slovenska podjetja, in sicer Kolektor CPG, Gorenjska gradbena družba, CGP in novogoriški Ginex International. Ponudbe za dela, ki so v obeh sklopih skupaj ocenjena na okoli 700 milijonov evrov, so ponudbe oddala predvsem kitajska in turška podjetja, pa tudi gradbinci iz Italije, Avstrije in Švice.