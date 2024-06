V Prekmurju bodo imeli največje steklenjake za pridelavo zelenjave

Steklenjake nameravajo postaviti med Dobrovnikom in Žitkovci, sta danes na novinarski konferenci v Dobrovniku povedala partnerja projekta GreenGardens Matej Bandelj in Gregor Počivavšek. Kot sta dodala, bi lahko z visokotehnološko in trajnostno naravnano pridelavo povečali samooskrbo z nekaterimi vrstami zelenjave za več deset odstotkov.

Na okoli petih hektarjih bodo pridelovali solato, preostale površine pa nameravajo ponuditi v najem zainteresiranim pridelovalcem, ki so že izkazali interes. Bandelj je ob tem izpostavil, da ne bo šlo za klasičen način pridelave solate. Pridelki bodo zaradi gojenja v kontroliranem okolju uspevali tudi izven naravne sezone rasti, zanje pa bodo zagotovljeni optimalni pogoji z vidika toplote, vlage, svetlobe in hranil.

Projekt je zasnovan tako, da bo omogočil maksimalno uporabo obnovljivih virov energije, ki jih lokacija ponuja. To bodo dosegli s souporabo geotermalne in sončne energije, stalnimi temperaturami nizke podtalnice ter rešitvami modernih in tehnološko izpopolnjenih steklenjakov.

Cona se bo razvijala v fazah. Celotna vrednost projekta je ocenjena na okrog 80 milijonov evrov in prinaša tudi 100 do 150 novih delovnih mest. Prva proizvodnja bi lahko stekla že konec leta 2025 oziroma v začetku leta 2026.

Občini Dobrovnik projekt prinaša številne prednosti, vključno z novimi delovnimi mesti. Župan Marjan Kardinar je poudaril, da si dvojezična, obmejna in ena najmanjših občin v Sloveniji kljub vsem dogodkom doma in v svetu počasi, a vztrajno utira pot samostojnega razvoja. "Naš končni cilj je usmerjen poleg vseh obstoječih gospodarskih in podjetniških programov v strateški program zdrave doma pridelane hrane," je dejal.