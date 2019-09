V prenovo vložili devet milijonov evrov

S preureditvijo prostorov je ljubljanski velecenter pridobili prodajne površine in se s 40.000 kvadratnimi metri uvrstil med največje v Evropi, je zatrdil Rutar in dodal, da zdaj lahko potrošnikom ponudijo mnogo več.

Solarni paneli za boljši odnos do okolja

Strehe Rutarjevih poslovalnic so na površini 70.000 kvadratnih metrov prekrite s solarnimi paneli, saj si podjetje prizadeva za energetsko učinkovito rabo in pridobivanje energije. To pomeni, da bi s predvideno letno proizvodnjo energije lahko preskrbeli manjši kraj – približno 1000 gospodinjstev in s tem prihranili več kot 2.000 ton izpusta ogljikovega dioksida.