V primeru Ljubljanske banke junija pred ESČP ustna obravnava

Meddržavno tožbo je Slovenija proti Hrvaški vložila 15. septembra 2016 zaradi kršitev pravic LB po konvenciji, in sicer zaradi kršitve 6. člena konvencije (pravice do poštenega sojenja), 13. člena (pravica do učinkovitega pravnega sredstva), 14. člena (prepoved diskriminacije) ter 1. člena 1. Protokola h konvenciji (varstvo premoženja) - ki so Ljubljanski banki nastale v 48 sodnih postopkih pred hrvaškimi sodišči v zvezi s terjatvami LB do hrvaških podjetij.

Slovenija v meddržavni tožbi očita Hrvaški, da so njene sodne in izvršilne oblasti s svojim sistematičnim ravnanjem LB nezakonito prikrajšale za njeno premoženje. LB v 25 letih ni mogla izterjati svojih terjatev od strateško pomembnih hrvaških podjetij, ki jih je banka financirala. V sodnih postopkih je bila več kot 20 let deležna arbitrarnega odločanja hrvaških sodnih in administrativnih organov, prisilnega preprečevanja poslovanja na Hrvaškem, sistematičnega zavlačevanja sodnih postopkov in preprečevanja izvršb pravnomočnih in izvršljivih sodnih odločb, tudi z vmešavanjem izvršilne oblasti, so še zapisali.