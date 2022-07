V projektu drugi tir zaradi draginje podani številni zahtevki za anekse

V projektu drugi tir so doslej sklenili šest aneksov, njihova vrednost znaša 2,36 milijona evrov. Zaradi dvigov cen in nepredvidenih dodatnih del pa je bilo podanih precej zahtevkov za sklenitev aneksov, katerih vrednost presega 25 milijonov evrov.

S tem se je seznanila vlada na četrtkovi seji, na kateri je pregledala tudi informacije o izvajanju drugih največjih infrastrukturnih projektov v državi, in sicer v projektih tretja razvojna os, druga predorska cev cestnega predora Karavanke in Potniški center Ljubljana. Informacije je za vlado pripravilo ministrstvo za infrastrukturo. V projektu drugi tir so do konca junija sklenili dva časovna aneksa, enega finančnega, enega finančnega in časovnega ter enega zaradi prenosa investitorstva z direkcije za infrastrukturo na družbo 2TDK v skupni višini 1,15 milijona evrov brez DDV. Projektno podjetje 2TDK je 22. julija zaradi nepredvidenih del pri gradnji dostopnih cest z izvajalci, konzorcijem podjetij Kolektor CGP in Euro-Asfalt, podpisalo še aneks v višini 1,21 milijona evrov brez DDV.

icon-expand Preboj cevi predora Mlinarji drugi tir FOTO: Luka Kotnik

Zaradi dviga cen in iz naslova nepredvidenih in dodatnih del pa je bilo do sredine leta podanih tudi 13 zahtevkov za sklenitev aneksa v skupni vrednosti 7,13 milijona evrov brez DDV, ki jih je družba DRI že potrdila. Ob tem je bilo zaradi istih razlogov podanih še 26 zahtevkov za sklenitev aneksa v vrednosti 18,04 milijona evrov, ki pa so v fazi obravnave pri družbi DRI. Podanih je bilo tudi 30 najav zahtevkov, katerih vrednosti še niso določene. Medtem so v projektu tretja razvojna os sklenili 128 aneksov; 63 časovnih, 45 finančnih, 14 časovnih in finančnih ter šest zaradi sprememb kadrov, zastopnikov, podizvajalcev. Njihova skupna vrednost znaša 3,9 milijona evrov, so navedli v gradivu, ki ga je obravnavala vlada.