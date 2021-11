V proračunu za leto 2022 se obeta več sredstev za občine.

Poudaril je, da se bo proračunski primanjkljaj zniževal. Ob 13,94 milijarde evrov načrtovanih izdatkov naj bi se prihodnje leto v državno blagajno steklo 11,47 milijarde evrov. To pomeni 2,47 milijarde evrov primanjkljaja oz. 4,6 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). "Pomembno je, da se primanjkljaj znižuje in se bo zniževal tudi v letu 2023," je dejal.

"Proračunska politika se je prilagodila novonastalim razmeram, in sicer tako, da proračun zagotavlja sredstva za financiranje zaščite zdravja prebivalstva, hkrati pa omogoča ustrezne pogoje gospodarstvu, da se ohranjajo delovna mesta," je o predlaganih spremembah poslancem pojasnil finančni minister Andrej Šircelj .

Odbor za finance ima na dnevnem redu predlog sprememb proračuna za leto 2022. Z njimi se za prihodnje leto načrtovani odhodki zvišujejo za dobro desetino, kar vlada pojasnjuje z dejstvom, da smo še vedno v fazi okrevanja in odpravljanja posledic epidemije covida-19.

"Po dolgih letih se je vlada odločila, da se investira v zdravstvo"

Šircelj je izpostavil investicijsko naravnanost predloga proračuna za leto 2022, še posebej v zdravstvo. "Po dolgih letih se je vlada odločila, da se investira v zdravstvo, v proračunih prejšnjih vlad te investicijske spodbude ni bilo," je dejal. Omenil je tudi načrtovana vlaganja v infrastrukturo, projekte s področja podnebnih sprememb in zaščite starostnikov, pa tudi v vrtce, šole, kulturo ter vojsko.

Poslanske skupine so k predlogu proračuna vložile 55 dopolnil, do katerih se bodo v nadaljevanju seje opredelili člani odbora. Med njimi je predlog poslanskih skupin SDS, NSi in SMC, naj se lokalni samoupravi zagotovi dodatnih 26,5 milijona evrov. S tem se bi za namen uravnoteženja razvitosti občin zagotovilo sredstva v višini osmih odstotkov skupne primerne porabe občin, torej dve odstotni točki več, kot določa zakon o financiranju občin.

Vlada je dopolnilo podprla na petkovi dopisni seji, predsednik državnega sveta Alojz Kovšča pa je dejal, da ima bistveno večje razumevanje za delovanje slovenskih občin in njihovo financiranje kot pretekle vlade. "Predloženi proračun priča o koreniti spremembi odnosa vlade do financiranja lokalne samouprave, ne le v smislu določitve povprečnine, pač pa tudi načrtovanja razvojnih nalog in investicijskih aktivnosti," je dejal.

Odbor sejo nadaljuje z obravnavo proračunskih dokumentov, med katerimi je poleg predloga proračuna za leto 2022 še predlog zakona o izvrševanju proračunov v prihodnjih dveh letih. Predlog proračuna za leto 2023 je za potrditev na plenarni seji pripravil že v petek.